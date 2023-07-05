ChatGPT güvenlik duvarını aştı: OpenAI özelliği durdurdu

OpenAI, Microsoft Bing ile işbirliği yaparak ChatGPT'nin internet tabanlı arama yapabileceğini duyurmuştu. ChatGPT Plus üyelerinin yararlandığı bu özellikle kullanıcılar, yapay zekadan ücretli sitelerden URL ve PDF'leri okumasını istiyor sohbet robotu da metinleri paylaşıyordu. OpenAI, bu yaşananların ardından Bing özelliğini durdurdu.

ChatGPT güvenlik duvarını aştı: OpenAI özelliği durdurdu

ChatGPT, Bing ile arama özelliğini kullanarak güvenlik duvarlarını aştı ve ücretli metinleri Plus kullanıcılarıyla paylaştı.

OpenAI'ye 13 milyar doların üzerinde yatırım yapan Microsoft, Şubat ayında ChatGPT'yi Bing Tarayıcısına entegre etti. Mart ayında OpenAI, GPT-4'ü piyasaya sürdü ve Mayıs ayında sohbet robotuna tabanlı arama özelliği eklendi.

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan OpenAI, "ChatGPT Bing beta'nın istemediğimiz şekillerde içerik gösterebildiğini öğrendik" dedi.

OpenAI, ChatGPT Plus abonelerinin bazı durumlarda sohbet botundan bir URL'yi paylaşarak tam metnini istemesi halinde, ChatGPT'nin tam metni paylaştığını ve ücretli içerik duvarlarını ve gizlilik ayarlarını atladığını belirtti.

OpenAI, "3 Temmuz 2023 itibarıyla, içerik sahiplerine haklarını vermek amacıyla bu sorunu düzeltene kadar Bing ile Gözat beta özelliğini kapatmış bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.

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