ChatGPT ile yapılan ödevler anlaşılır mı?

Yapay zeka asistanı ChatGPT'nin geliştiricisi olan OpenAI, yapay zeka araçlarının yardımıyla hazırlanan metinlerin yapay zeka dedektörleri tarafından algılanamayacağını belirtti.



Dünyada ChatGPT ile başlayan yapay zeka furyası okuldan işe, hayatın birçok alanında kullanılıyor.



Çoğu öğrenci ChatGPT ile hazırlanan ödevlerin tespit edilip edilmeyeceğini merak ediyordu.

DEDEKTÖRLER AYIRT EDEMİYOR



Son zamanlarda artan yapay zeka araçlarının beraberinde bir metnin insan tarafından mı yoksa yapay zeka tarafından mı yazıldığını tespit eden dedektörler de piyasa çıktı.



OpenAI yaptığı açıklamayla birlikte yapay zeka tarafından hazırlanan metinlerin bu dedektörler tarafından ayırt edilemez olduğunu belirtti.

