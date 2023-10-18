ChatGPT internet özelliğini tekrar kullanıma sundu: Yapay zekalı arama motoru

Dünyada yapay zeak furyasını başlatan sohbet robotu ChatGPT, tarihsel olarak Eylül 2021'e kadar olan verilerle sınırlıydı ve bu da onu gerçek zamanlı bir arama motoru olarak kullanışsız hale getiriyordu.

OpenAI, birkaç ay aradan sonra beta olarak yeniden kullanıma sunulmasından yaklaşık üç hafta sonra ChatGPT'ye internet tarama özelliğini resmen başlattı.

Şirketin ChatGPT'nin içerik sahipleri tarafından belirlenen talimatları nasıl izlediğine dair ince ayarlar yaparak Bing ile Gözat özelliğini tekrar kullanıma sunmaya başladığı kaydedildi.

Artık Bing ile Gözat, ayarlardan beta anahtarını değiştirmeye gerek kalmadan tüm Plus ve Enterprise aboneleri tarafından resmi olarak kullanılabilir.

DALL-E 3 BETA SÜRÜMÜNE GEÇTİ



İlgili haberlerde, OpenAI ayrıca DALL-E 3'ü, metinden görüntüye oluşturucunun en son enkarnasyonunu piyasaya sürdükten bir ay sonra beta sürümüne geçirdi.



ChatGPT'ye doğrudan yerleştirilen DALL-E 3 ile kullanıcılar artık iki uygulama arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan metin tabanlı istemlerini görüntü olarak alabilecekler.



VOKAL ARALIĞI

Tüm bunlar, ChatGPT'yi salt metin tabanlı uygulama olmaktan çıkarıp ses ve görüntülerin büyük ölçüde görev alanının bir parçası olduğu bir yola sokan daha geniş bir açılımın parçasını oluşturuyor.



Geçtiğimiz ay OpenAI, ChatGPT'ye ses vererek kullanıcıların sohbet robotuyla sözlü konuşma yapabilmesini sağladığını açıklamıştı.

Alexa tarzı sesli asistanların dünyalarını güçlü büyük dil modelleriyle (LLM'ler) bir araya getirdi. Örneğin, bir kullanıcı ChatGPT'den çocuğu için anında bir masal uydurmasını ve sonra da anlatmasını isteyebilecek.

GÖRÜNTÜ OLUŞTURABİLİYOR



Ayrıca ChatGPT, kullanıcıların görüntüleri kullanarak yanıt aramasına da olanak tanıyacak; yani bir kişi bir nesnenin resmini yükleyerek ne olduğunu keşfedebilecek veya benzer öğeleri bulabilecek.

ChatGPT, gerçek zamanlı ve üretken bir arama motoru haline gelmeye başlıyor.