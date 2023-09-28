ChatGPT internete bağlanıyor: Tüm kullanıcılara ücretsiz olacak

ChatGPT, sorulan soruları internette tarayabilecek.

Yapay zeka destekli sistem daha önce yalnızca Eylül 2021'e kadar olan veriler kullanılarak eğitilmişti.



Bu güncelleme ile birlikte bazı premium kullanıcıların yapay zeka robotuna güncel olaylar hakkında sorular sorabileceği ve haberlere erişebileceği anlamına geliyor.



OpenAI, özelliğin yakında tüm kullanıcılara ücretsiz olarak açılacağını söyledi.

YAKINDA TÜM KULLANICILARI KAPSAYACAK

OpenAI, daha önce Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'teki bir gönderide, "Göz atma bugün Plus ve Enterprise kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor ve yakında tüm kullanıcıları kapsayacak şekilde genişleteceğiz. Etkinleştirmek için GPT-4 altındaki seçiciden Bing ile Gözat'ı seçin." dedi.

BING ARAMA MOTORUNU KULLANIYORDU



OpenAI daha önce, premium ChatGPT Plus teklifi kapsamında kullanıcıların Bing arama motoru aracılığıyla en son bilgilere erişmesine olanak tanıyan bir özelliği test etmişti.

Ancak daha sonra kullanıcıların ödeme duvarlarını atlamasına izin verebileceği korkusuyla bu özelliği devre dışı bıraktı.



100 MİLYON AKTİF KULLANICIYA ULAŞTI

ChatGPT, bu yılın başında tarihin en hızlı büyüyen tüketici uygulaması oldu ve Ocak ayında aylık 100 milyon aktif kullanıcıya ulaştı, ardından Meta'nın Threads uygulaması yerini aldı.