ChatGPT, kurumsal sürümleri için 1 milyon ücretli kullanıcıya ulaştı

San Francisco merkezli OpenAI, yapay zeka botu ChatGPT'nin kurumsal sürümleri için 1 milyondan fazla ücretli kullanıcıya ulaştı. Bu, ChatGPT Enterprise ve Team hizmetlerinin yanı sıra üniversitelerdeki kullanıcıları da kapsıyor.

ChatGPT, kurumsal sürümleri için 1 milyon ücretli kullanıcıya ulaştı

OpenAI'ın kurumsal sürümleri 1 milyondan fazla ücretli kullanıcıya ulaştı.

San Francisco merkezli OpenAI Perşembe günü yaptığı açıklamada, bu rakamın şirketlere yönelik ChatGPT Team ve Enterprise hizmetlerini kullanmak için kaydolan toplam kişi sayısının yanı sıra ChatGPT Edu ürününü kullanan üniversitelerdeki kullanıcıları da içerdiğini söyledi.

4 AYDA 400 BİN KULLANICI

ChatGPT daha önce geçtiğimiz Nisan ayında 600.000 kurumsal ChatGPT kullanıcısı olduğunu açıklamıştı.

OpenAI, geliri artırmak ve ürünleri oluşturmanın yüksek maliyetini dengelemek amacıyla bir yıl önce ChatGPT Enterprise'ı ekstra özellikler ve gizlilik korumaları ile tanıttı.

Ocak ayında ise daha küçük şirketler için ChatGPT Team'i tanıttı.

Yapay zeka rakiplerinin uzun bir listesi de işletmeler için benzer hizmetler sundu.

OpenAI bu yıl ücretli kurumsal kullanıcılarda önemli bir artış görürken, kaç yeni işletmenin kaydolduğu ise belli değil.

Şirket, OpenAI'nin kurumsal kullanıcılarının yarısından biraz azının ABD'de bulunduğunu söyledi.

EN ÇOK KULLANILAN ÜLKELER

ABD dışında, şirketin sohbet robotu en çok Almanya, Japonya ve Birleşik Krallık'taki iş kullanıcıları arasında popüler.

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