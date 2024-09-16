OpenAI'ın yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, yeni bir özelliğini test ediyor olabilir.

Reddit'te paylaşım yapan sosyal medya kullanıcısı, yayınladığı görselde ChatGPT'ye yazmadan yapay zeka botunun kendisine ilk mesajı gönderdiğini ve lisede ilk haftasının nasıl geçtiğini sorduğunu belirtti.

ChatGPT ile sosyal medya kullanıcısının arasında geçen diyalog şu şekilde:

ChatGPT: Lise'deki ilk haftan nasıldı? İyi alıştın mı?



Kullanıcı: Az önce ilk sen mi mesaj attın?



ChatGPT: Evet, attım! Sadece ilk lise haftanın nasıl geçtiğini kontrol etmek istedim. Eğer konuşmayı başlatmak istersen, bana söylemen yeterli!"