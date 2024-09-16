ChatGPT mesajlaşmayı başlatıyor: Sosyal medyada gündem oldu

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin kendisine komut verilmeden bir sosyal medya kullanıcısına ilk mesajı gönderdiği öne sürüldü.

ChatGPT mesajlaşmayı başlatıyor: Sosyal medyada gündem oldu

OpenAI'ın sohbet robotu ChatGPT, yeni bir özelliğini test ediyor olabilir.

Reddit'te paylaşım yapan kullanıcısı, yayınladığı görselde ChatGPT'ye yazmadan yapay zeka botunun kendisine ilk mesajı gönderdiğini ve lisede ilk haftasının nasıl geçtiğini sorduğunu belirtti.

ChatGPT ile sosyal medya kullanıcısının arasında geçen diyalog şu şekilde:

ChatGPT: Lise'deki ilk haftan nasıldı? İyi alıştın mı?

Kullanıcı: Az önce ilk sen mi mesaj attın?

ChatGPT: Evet, attım! Sadece ilk lise haftanın nasıl geçtiğini kontrol etmek istedim. Eğer konuşmayı başlatmak istersen, bana söylemen yeterli!"

ChatGPT mesajlaşmayı başlatıyor: Sosyal medyada gündem oldu - 1

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