ChatGPT rekor kırdı: Günlük 3 milyar mesaj!

OpenAI, ChatGPT platformunun mart ayında haftalık 500 milyon olan aktif kullanıcı sayısının, bu ay içinde 700 milyona ulaşacağını duyurdu.

Yıllık bazda, yapay zeka sohbet robotunun kullanıcıları ücretsiz programda ve Plus, Pro, Enterprise, Team ve Edu abonelik paketlerinde dört katına çıktı.

Bu arada, ChatGPT'ye gelen günlük talepler 3 milyarı aştı ve büyüme hızı geçen yılın aynı dönemine göre iki katından fazla. OpenAI ürünlerinden sorumlu başkan yardımcısı Nick Terley, platformun yeni kilometre taşını duyururken, “Her gün, bireyler ve gruplar daha zor sorunları öğreniyor, yaratıyor ve çözüyor” dedi.

İŞ DÜNYASINDAN 5 MİLYON ÜYE

OpenAI, yapay zekanın kurumsal ve eğitim ortamlarına giderek daha fazla entegre olmasıyla birlikte, haziran ayında 3 milyon olan iş dünyasından üye sayısını 5 milyona çıkardı.

Bu hızlı yükselişe rağmen, ChatGPT hala Google'ın yapay zeka arama motoru AI Overviews'un kullanım rakamlarına ulaşamadı. Alphabet CEO'su Sundar Pichai'ye göre, AI Overviews şu anda dünya çapında 2 milyar aylık kullanıcıya sahip. Google'ın chatbot'u (sohbet robotu) Gemini uygulaması, aylık 450 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip.

"MUAZZAM BİR SERMAYEYE İHTİYACI OLACAK"

OpenAI'nin bu dönüm noktası, Dragoneer Investment Group, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Coatue Management ve Altimeter Capital gibi önde gelen yatırımcı gruplarından 8,3 milyar dolarlık finansman sağlandığının açıklanmasından kısa bir süre sonra geldi.

OpenAI'nin yıllık geliri şu anda 13 milyar dolara ulaştı ve yıl sonuna kadar 20 milyar doları aşması bekleniyor. Ancak CNBC'nin aktardığına göre 300 milyar dolarlık değerleme ve 20 milyar dolarlık yıllık gelirle bile, OpenAI'nin uluslararası düzeyde genişlemesini desteklemek için muazzam bir sermayeye ihtiyacı olacak.