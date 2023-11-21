ChatGPT'de kriz: 700 çalışan Sam Altman'ın geri dönmesi için imza topladı

OpenAI'deki CEO'luk görevinden kovulan Sam Altman için 700'den fazla çalışanın imza topladığı ve yeni CEO'ya isyan ettiği bildirildi. Öte yandan OpenAI'nin kurucu ortaklarından Ilya Sutskever'in de imza atanlar arasında yer aldığı belirtildi.

ChatGPT'de kriz: 700 çalışan Sam Altman'ın geri dönmesi için imza topladı

Sam Altman geçtiğimiz hafta cuma günü ChatGPT'nin geliştirici şirketi OpenAI'nin CEO'luk görevinden kovuldu.

Bu kararın ardından Yönetim Kurulu Üyesi Greg Brockman da istifasını vererek birlikte Microsoft'un yeni araştırma ekibine katıldılar.

OPENAI YENİ CEO'SUNU BELİRLEDİ

Altman'ın kovulmasından bu yana OpenAI'de inişli çıkışlı bir dönem yaşanıyor.

Hafta sonu boyunca OpenAI'nin yönetim ekibi ve destekçileri kısa bir süre için geçici CEO olarak atanan CTO Mira Murati de dahil olmak üzere Altman'ın olası dönüşü için yönetim kurulunun yerine geçecek adayları incelemeye başladı.

Bu arada, yönetim kurulu kendi CEO arayışını yürüttü ve GitHub CEO'su Nat Friedman ve Scale AI CEO'su Alex Wang'ın teklifleri reddetmesinin ardından Twitch'in kurucu ortağı Emmett Shear'da karar kıldı.

ÇALIŞANLARDAN YENİ CEO'YA PROTESTO

Sher'in yeni CEO olarak atanması şirket içinde karışıklığa neden oldu.

Çalışanların Pazar günü Shear'la birlikte planlanan acil bir toplantıya katılmayı reddettiği ve OpenAI'nin Slack platformunda yapılan duyuruya küfürlü yanıt verdiği bildirildi.

OPENAI'NİN ÇALIŞANLARI ALTMAN İÇİN İMZA TOPLADI

OpenAI'de çalışan 700'den fazla kişininin yönetim kurulunun istifa etmesi ve Altman'ın görevine geri dönmesi için imza topladı. OpenAI'nin  kurucu ortağı Ilya Sutskever'in de bu çağrıya imza attığı belirtildi.

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