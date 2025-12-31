ChatGPT'de reklam dönemi kapıda: Artık "sponsorlu yanıtlar" verecek

Sızan bilgilere göre OpenAI çalışanları, ChatGPT’nin verdiği yanıtlarda sponsorlu sonuçlara “ayrıcalıklı muamele” uygulanmasını tartıştı. Bu senaryoda, örneğin bir kullanıcı baş ağrısı için ibuprofen dozunu sorduğunda, yanıtın başında Advil gibi bir markanın reklamı yer alabilir; gerçek ve tarafsız bilgi ise arka planda kalabilir.

Bu yaklaşım, Google aramalarında kullanıcıların ilk sayfada çok sayıda reklamı geçmek zorunda kalmasına benzetiliyor.

900 MİLYON KULLANICIYLA DEV REKLAM PASTASI

ChatGPT’nin OpenAI tarafından açıklanan haftalık 900 milyon kullanıcıya ulaşması, platformu reklamverenler için benzersiz bir fırsata dönüştürüyor. Uzmanlara göre, sohbet tabanlı ve güven duygusu yaratan bir yapay zeka içinde yer alacak reklamlar, klasik dijital reklamlardan çok daha etkili olabilir.

Ancak OpenAI, bu modelin kullanıcıları rahatsız etme riskinin de farkında.

“KULLANICIYI KAÇIRMADAN REKLAM” ARAYIŞI

Habere göre şirket içindeki tartışmaların önemli bir bölümü, reklamların nasıl sunulacağına odaklanıyor. Amaç, kullanıcıları sohbetten soğutmadan gelir elde etmek.

Paylaşılan bir taslakta, reklamların sohbetin ilk mesajında değil, kullanıcının ikinci sorusundan sonra

görünmesi planlanıyor. Böylece kullanıcılar, sohbetin başında reklam bombardımanına tutulmamış olacak.

REKLAM İZLERİ DAHA ÖNCE ORTAYA ÇIKMIŞTI

OpenAI’nin reklam planları ilk kez Aralık ayı başında gündeme gelmişti. Bir yazılım araştırmacısı, ChatGPT’nin Android beta sürümünde “feature ads” ve “search ads carousel” gibi ifadelere atıfta bulunan kod satırları keşfetmişti.

Bu da reklam entegrasyonunun yalnızca bir fikir değil, teknik olarak da hazırlık aşamasında olduğunu düşündürüyor.

“GÜVENİ KORUMAK ZORUNDAYIZ”

OpenAI’den bir sözcü, The Information’a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“ChatGPT daha yetenekli ve daha yaygın hale geldikçe, herkese daha fazla yapay zekâ sunmanın yollarını arıyoruz. Bunun bir parçası olarak ürünümüzde reklamların nasıl görünebileceğini araştırıyoruz. İnsanlar ChatGPT ile güvene dayalı bir ilişki kuruyor ve atacağımız her adım bu güveni koruyacak şekilde tasarlanacak.”

NE ZAMAN HAYATA GEÇECEK?

ChatGPT’de reklamların ne zaman ve hangi kapsamda devreye alınacağı henüz net değil. Ancak uzmanlara göre, bu kadar büyük bir kullanıcı kitlesi ve potansiyel gelir söz konusuyken, reklamlı modelin hayata geçmemesi oldukça şaşırtıcı olur.