ChatGPT'den sistem hatası: Kullanıcılara alakasız cevaplar verdi

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT kullanıcıların sorduğu sorulara saatlerce alakasız ve anlamsız kelimelerden oluşan uzun dizilerle cevap verdi. OpenAI 16 saat boyunca süren hatayı sonradan gideri.

ChatGPT'den sistem hatası: Kullanıcılara alakasız cevaplar verdi

OpenAI'nin ChatGPT'si, kullanıcı sorgularına anlamsız yanıtlar veren alışılmadık bir hatayla karşılaştı.

Yapay zeka destekli sohbet robotu, salı gecesi "beklenmeyen yanıtlar" vermeye başladı.

Kullanıcılar, AI chatbot'tan gelen anlamsız yanıtlarla dolu ChatGPT konuşmalarının ekran görüntülerini sosyal medyada paylaştı. 

OpenAI salı gecesi  yaptığı açıklamada "ChatGPT'den gelen beklenmedik yanıtlara ilişkin raporları araştırıyoruz" diyerek  "Durumu izlemeye devam ediyoruz." açıklaması yaptı.

OpenAI, sorununun çarşamba sabah itibariyle çözüldüğü açıklandı. 

Bir kullanıcı, Asya ülkelerindeki yatakların farklılıkları hakkında ChatGPT'ye soru sorduğunda, ChatGPT bu soruya alakasız ve anlamsız bir şekilde cevapladı.

Bir örnekte, ChatGPT bir soruya bir caz albümü önerisi sunarak yanıt verdi ve ardından aniden "Mutlu dinlemeler 🎶" ifadesini bir düzineden fazla kez tekrarladı.

ChatGPT'den sistem hatası: Kullanıcılara alakasız cevaplar verdi - 1
ChatGPT'den sistem hatası: Kullanıcılara alakasız cevaplar verdi - 2

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