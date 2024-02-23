ChatGPT'den sistem hatası: Kullanıcılara alakasız cevaplar verdi

OpenAI'nin ChatGPT'si, kullanıcı sorgularına anlamsız yanıtlar veren alışılmadık bir hatayla karşılaştı.
Yapay zeka destekli sohbet robotu, salı gecesi "beklenmeyen yanıtlar" vermeye başladı.
Kullanıcılar, AI chatbot'tan gelen anlamsız yanıtlarla dolu ChatGPT konuşmalarının ekran görüntülerini sosyal medyada paylaştı.
OpenAI salı gecesi yaptığı açıklamada "ChatGPT'den gelen beklenmedik yanıtlara ilişkin raporları araştırıyoruz" diyerek "Durumu izlemeye devam ediyoruz." açıklaması yaptı.
OpenAI, sorununun çarşamba sabah itibariyle çözüldüğü açıklandı.
Bir kullanıcı, Asya ülkelerindeki yatakların farklılıkları hakkında ChatGPT'ye soru sorduğunda, ChatGPT bu soruya alakasız ve anlamsız bir şekilde cevapladı.
Wow, I got GPT-4 to go absolutely nuts. (The prompt was me asking about mattresses in East Asia vs. the West) pic.twitter.com/73dGD06Hbe— Alyssa Vance (@alyssamvance) February 21, 2024
Bir örnekte, ChatGPT bir soruya bir caz albümü önerisi sunarak yanıt verdi ve ardından aniden "Mutlu dinlemeler 🎶" ifadesini bir düzineden fazla kez tekrarladı.
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