ChatGPT'nin başı dertte: Telif başına 150 bin dolar ödemek zorunda kalabilir

ChatGPT'nin arkasındaki dil modelinin başarısının çok ağır bir bedeli olabilir.



NPR'nin haberine göre, popüler üretici yapay zeka aracı ChatGPT'nin arkasındaki şirket olan OpenAI, sohbet robotunu silmek durumuyla karşı karşıya.

150 BİN DOLAR CEZAYA ÇARPTIRILABİLİR



Silme işleminin OpenAI'nin dil modelini eğitmek için kullanılan her bir telifli materyaller için 150.000 dolara kadar para cezasına çarptırılabileceği potansiyel bir davadan kaynaklı olduğu belirtildi.



ChatGPT'nin üretici yapay zekasının çalışmasını sağlayan GPT-3.5 ve GPT-4 gibi dil modelleri üçüncü taraf verileri kullanılarak eğitiliyor.

Ayrıca OpenAI, GPT modelini eğitmek için web sitelerinden bilgi çekebilen bir web kazıma botu bile oluşturdu.



Ancak buradaki sorun, OpenAI'nin yalnızca serbestçe erişilebilen ve telif hakkı olmayan materyallere güvenmiyor olması.

Şirketin yapay zeka modellerini eğitmek için telif hakkıyla korunan materyalleri de kullandığı ve bunu izinsiz yaptığı vurgulandı.

NEW YORK TIMES, CHATGPT'YE DAVA AÇMAYI DÜŞÜNÜYOR



Öte yandan New York Times'ın, Yapay zekanın dil modellerini eğitmek için makalelerini ve görüntülerini almasını yasaklamak için hizmet şartlarını güncelledikten sonra şu anda OpenAI'ye dava açmayı düşündüğü belirtildi.



Bu tür bir davanın OpenAI'ye ne getireceği tam olarak belli değil, ancak uzmanlar OpenAI'nin ihlal eden içerik parçası başına 150.000 dolara kadar ödeme yapabileceğini söyledi.



Dahası, dava OpenAI'yi ChatGPT'yi silmeye ve dil modelini eğitmeye tamamen baştan başlamaya zorlayabilir ki bu da şirketin bugüne kadar model üzerinde yaptığı tüm çalışmaları sekteye uğratabilir.