İnsan-yapay zeka ilişkilerini duymuş olabilirsiniz, peki yapay zeka sizin flört hayatınızı sabote etmeye başlarsa ne olur?

Son dönemde “yapay zeka destekli çöpçatan asistanları” (AI wingmen) yüzünden tam da bu soruyla karşılaşanların sayısı hızla artıyor.

Bu olgu, metin tabanlı flört uygulamalarının yaygınlaşmasıyla bağlantılı.



Araştırmalara göre, 30 yaş altı her beş yetişkinden biri partnerini flört uygulamasında tanışarak buluyor; yarısından fazlası halen bu uygulamaları aktif olarak kullanıyor.



Ancak çevrimiçi flört, uzun zamandır yabancılaşma ve yalnızlığın sembolü olarak görülüyor. Şimdi bu yalnızlık, büyük dil modellerinin (LLM) devreye girmesiyle daha da derinleşiyor: insanlar flörtleşmeyi bile algoritmalara devretmeye başladı.

YARDIM FELAKETE DÖNÜŞTÜ

The Guardian’ın haberine göre, bazı durumlarda bu yapay zeka “yardımı” tam bir felakete dönüşüyor.

Gazeteye konuşan 32 yaşındaki Rich, bir barda tanıştığı kadına ne zaman ve nasıl mesaj atması gerektiğini ChatGPT’ye sorduğunu söyledi. Rich'e göre yapay zekanın önerisi şöyle oldu:

“İki gün bekle, pazartesi sabahı mesaj at. Temponu sen belirlemiş olursun.”

Böylece Rich, hafta sonu boyunca mesaj atmadığını ama saatlerce “mükemmel açılış cümlesini” üretmek için ChatGPT’yle uğraştığını belirtti.

Rich, sohbet botunun önerisiyle sonunda şu mesajı attı:

“Hey Sarah, seninle buluşmak güzeldi.”

Ancak Rich, kadının iki haftadır cevap vermediğini söyledi.

"KİMSE BÖYLE KONUŞMAZ"

Bazı kullanıcılar da yapay zekanın yapay övgülerinin anında fark edildiğini belirtiyor.

35 yaşındaki Nina, bir flört uygulamasında şu mesajı almış: "Gülüşün zahmetsizce büyüleyici."

Nina, “Tuhaf. Kimse böyle konuşmaz. Mesaja yanıt bile vermedim" diyor.

Bir diğer örnekte ise 36 yaşındaki Rachel, bir uygulamada tanıştığı biriyle üç hafta boyunca harika bir iletişim kurduğunu düşündüğünü söylüyor.

Ama yüz yüze buluştuklarında tablonun değiştiğini aktarıyor:

“Karşımda sanki hiç konuşmadığım biri oturuyordu. Sohbeti sürdürmeye çalıştım ama bomboştu. Meğer tüm mesajları ChatGPT yazıyormuş.”

"CHATFISHING" DÖNEMİ

Uzmanlar bu sahte flörtleşme biçimine “chatfishing” adını veriyor. Ancak yapay zeka, flörtü kolaylaştırmak yerine duygusal kopukluğu artırabilir çünkü yüz yüze iletişim başladığında söz konusu “karakter” bir anda ortadan kaybolabiliyor.