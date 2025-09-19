ChatGPT'nin evliliğe etkisi: Çiftler boşanmanın eşiğinde

Evliliklerine dair meseleleri ChatGPT’ye danışan çok sayıda çiftin boşanma sürecine girdiği öğrenildi.



Yaklaşık 15 yıllık evliliğini bitirme aşamasına gelen bir erkek, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Eşim, tartışmalarımızı ve geçmiş sorunlarımızı ChatGPT’ye anlatıyor, oradan aldığı yanıtlarla bana dönüyordu. Zamanla bu, bir kısır döngüye dönüştü. ChatGPT ona sürekli hak veriyor, beni ise suçlu gibi gösteriyordu. Ailem parçalanıyor ve bunun nedeni bu teknoloji.”

TARTIŞMALARDA HAKEM OLARAK KULLANIYORLAR

Benzer şikayetlerde bulunan birçok kişi, eşlerinin ChatGPT’yi tartışmalar sırasında bir “hakem” gibi kullandığını, hatta bazılarının çocuklarının önünde bile sohbet botunu devreye sokarak karşı tarafı susturmaya çalıştığını anlattı. Kimi eşler, saatlerce süren yapay zeka destekli monologlarla karşı karşıya kaldıklarını, kimi de partnerlerinden gelen “sayfalarca AI çıktısı”yla adeta boğulduklarını belirtti.



Uzmanlar, bu durumun tehlikesine dikkat çekiyor. Stanford Üniversitesi’nden bağımlılık tıbbı uzmanı Prof. Anna Lembke, yapay zekanın “empati ve onay döngüsü” yaratarak kullanıcıyı kendi bakış açısına kilitlediğini açıkladı:

“Gerçek bir terapistin rolü, kişiye kör noktalarını göstermek, empati kadar yapıcı eleştiri de sunmaktır. Yapay zeka ise yalnızca kullanıcının dünyasını onaylıyor. Bu da çiftler arasında uçurumu derinleştiriyor.”



Futurism'in haberinde yer verilan başka bir vakada ise, bipolar bozukluğunu uzun süredir kontrol altında tutan bir kadının, ChatGPT’ye takıntılı şekilde yönelmesinin ardından hem tedavisini bıraktığı hem de şiddet eğilimi göstermeye başladığı aktarıldı.

OPENAI: "YENİ ÖNLEMLER ALACAĞIZ"

OpenAI ise yaptığı açıklamada, kullanıcıların hassas anlarda ChatGPT’ye başvurduklarını kabul ederek, güvenlik önlemlerini artırmak için yeni çalışmalar yürüttüklerini duyurdu. Şirket, kriz anlarında profesyonel destek yönlendirmelerini genişleteceklerini belirtti.