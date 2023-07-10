ChatGPT'nın kullanıcı sayısında düşüş yaşandı

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin Haziran ayında kullanıcı sayısında düşüklük yaşandı.



Washington Post'un aktardığına göre, ChatGPT'nin web sitesine mobil ve masaüstü trafiğin, bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 10 azaldığı belirtildi.



Mayıs 2023 itibariyle kullanıcı dakikalarının yüzde 8,5 oranında azalmasıyla ChatGPT etkileşiminde bir düşüş görüldüğü vurgulandı.



Son zamanlarda Microsoft Bing, Google Bard ve Character.AI gibi yapay zeka temelli sohbet robotlarının da web sitelerinde düşüş gözlemlendi.



Haberde bu düşüşün sebebinin Üniversite öğrencilerinin yaz tatiline çıkmasıyla ilgili olabileceği belirtiliyor.

Ayrıca Samsung, Apple gibi benzer şirketlerin potansiyal veri sızıntısından endişeleri olduğu için çalışanlarına yapay zeka kullanımını yasaklaması bu düşüşün nedenlerine örnek gösterilebilir.