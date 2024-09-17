ChatGPT'nin o1 mini versiyonu yayınlandı

OpenAI, ChatGPT'nin matematik problemi çözebilen ve kodlama yapabilen modeli o1 mini'yi kullanıma sundu. Bu modelin bir doktora öğrencisine benzer bir performans sergilediği kaydedildi.

ChatGPT'nin o1 mini versiyonu yayınlandı

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, o1'in bir alt modeli o1-mini sürümünü kullanıcılarla buluşturdu.

Şirket geçtiğimiz hafta yaptığı duyuruda, Plus ve Team abonelerinin modele duyuru tarihinden itibaren erişebileceğini söylemişti.

Enterprise ve Edu aboneleri bu hafta, ücretsiz kullanıcılar için ise bir tarih belirtmemişti. 

KARMAŞIK PROBLEMLERİ ÇÖZEBİLİYOR

OpenAI nihayet o1 mini'yi kullanıma sundu. Bu sürüm, diğer modellere kıyasla karmaşık görevlerde mantık yürütmelerine ve bilim, kodlama ve matematikle ilgili daha zor problemleri çözmelerine olanak tanıyor.

DOKTORA ÖĞRENCİSİNE BENZER BİR PERFORMANS

OpenAI'ye göre bu modeller, kıyaslamalara dayanarak fizik, kimya ve biyoloji alanlarında bir doktora öğrencisine benzer performans gösteriyor.

Ayrıca Uluslararası Matematik Olimpiyatı (IMO) eleme sınavında GPT-4o'nun yüzde 13'üne kıyasla yüzde 83 puan alarak çok başarılı oldu ve Codeforces yarışmalarında 89. yüzdelik dilime ulaştı.

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