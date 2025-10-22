ChatGPT'nin verdiği numaralarla 100 bin dolar ikramiye kazandı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Michigan eyaletinde yaşayan 45 yaşındaki Tammy Carvey, Powerball çekilişinde yapay zekâ sohbet robotu ChatGPT’den yardım alarak 100 bin dolar (yaklaşık 3,4 milyon TL) kazandı.

Michigan Piyangosu, yaptığı açıklamada Carvey'nin eylül ayındaki 1,787 milyar dolarlık Powerball ikramiyesi için biletini MichiganLottery.com üzerinden çevrim içi olarak satın aldığını belirtti.

Wyandotte kentinde yaşayan Carvey, şansını teknolojiye bırakmaya karar verdi ve yapay zekâ sohbet robotu ChatGPT’den rastgele bir sayı kombinasyonu oluşturmasını istedi.

"1 MİLYAR DOLARI AŞINCA ŞANSIMI DENEDİM"

Carvey, süreci şu sözlerle anlattı: “Powerball’ı sadece ikramiye yüksek olduğunda oynuyorum ve o sırada pot 1 milyar doların üzerindeydi. Bu yüzden bir bilet aldım. ChatGPT’den Powerball için bir sayı dizisi istedim ve o sayıları oynadım.”

Yapay zekânın ürettiği beş sayıdan dördü beyaz toplarla, biri ise kırmızı Powerball numarasıyla eşleşti. Carvey bu sayede 50 bin dolar kazandı.

POWER PLAY SEÇENEĞİ KAZANCINI İKİYE KATLADI

Bununla birlikte Carvey, bileti satın alırken “Power Play” seçeneğini de işaretlediği için ödülü ikiye katlandı ve toplam kazancı 100 bin dolara ulaştı.

Kazandığını fark ettiği anı anlatan Carvey, “Kazanan numaraları kontrol ettiğimde dört beyaz top ve Powerball’u eşleştirdiğimi gördüm, bir şey kazandığımı anladım. Google’a baktım, 50 bin dolar kazandığımı sanıyordum. Michigan Piyangosu hesabıma giriş yaptığımda Power Play eklediğimi fark ettim ve aslında 100 bin dolar kazandığımı gördüm. Eşimle birlikte büyük bir şaşkınlık yaşadık” diye konuştu.

Carvey, ödülünü evinin borcunu kapatmak ve kalan parayı birikime ayırmak için kullanacağını belirtti.

YAPAY ZEKÂ İLE KAZANAN İLK KİŞİ DEĞİL

Michigan Piyangosu, 1,787 milyar dolarlık dev Powerball ikramiyesinin ülke çapında büyük heyecan yarattığını, ancak Carvey’nin kazancının sayı seçimi yöntemiyle dikkat çektiğini bildirdi.

Yerel medya haberlerine göre, yapay zekâyı kullanarak loto kazananlar arasında Carvey tek örnek değil.

Eylül ayında Virginia’da yaşayan Carrie Edwards adlı bir kadın da ChatGPT’nin önerdiği sayılarla Powerball oynayarak 150 bin dolar (yaklaşık 5,1 milyon TL) kazanmış ve ödülün tamamını hayır kurumlarına bağışlamıştı.