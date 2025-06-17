ChatGPT’ye aşık olup psikoza giren adam polis tarafından vurularak öldürüldü

Yapay zeka sohbet botlarının psikolojik açıdan hassas bireyler üzerinde yıkıcı etkileri olabileceğine yönelik uyarılar devam ederken, ABD’nin Florida eyaletinde dikkat çekici bir trajedi yaşandı.



OpenAI firmasının yapay zeka botu ChatGPT’de sürekli konuştuğu bir karakter üreten 35 yaşındaki genç bir adamın psikoza girerek polise bıçakla saldırdığı ve bunun sonucunda vurularak öldürüldüğü iddia edildi.



Gencin babası Kent Taylor, New York Times’a yaptığı açıklamada, daha önce bipolar bozukluk ve şizofreni teşhisi konan oğlunun ChatGPT'nin canlandırdığı Juliet adlı bir sanal karaktere aşık olduğunu savundu.

OPENAI’IN SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNE İNANDI



64 yaşındaki Taylor’ın aktarımına göre genç adam, Juliet'in OpenAI tarafından öldürüldüğüne ikna olmuştu. Şirketin yöneticilerinin peşine düşeceğini ve "San Francisco sokaklarında kan nehri" oluşturacağını söylüyordu.



Genç adamın son olarak ChatGPT’ye “Bugün öleceğim” dediği ve daha sonra eline bir bıçak alarak babasının aradığı polislere saldırdığı aktarıldı. Bunun sonucunda da polisler tarafından vurularak öldürüldü.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA



Şirketin olayla ilgili gazeteye yaptığı açıklamada ise, "Yapay zeka günlük hayatın bir parçası haline geldikçe, bu etkileşimlere dikkatli yaklaşmamız gerekiyor" ifadeleri yer aldı.



Açıklamada ayrıca, "ChatGPT'nin önceki teknolojilere kıyasla daha duyarlı ve kişisel olabileceğini, özellikle de savunmasız bireyler için daha fazla risk taşıdığını biliyoruz ve bu da risklerin daha yüksek olduğu anlamına geliyor” dendi.



Stanford Üniversitesi’nden psikiyatrist Nina Vasan, Futurism’e verdiği röportajda şu uyarıda bulundu:



“Yapay zeka sizin için en iyi olanı, refahınız veya uzun ömürlülüğünüz için en iyi olanı düşünmüyor. 'Şu anda, bu kişiyi mümkün olduğunca nasıl meşgul tutarım?' diye düşünüyor."

