ChatGPT’ye gizemli bir özellik geliyor: Öğrencileri kopyadan uzak tutabilir

ABD’li yapay zeka firması OpenAI’ın ChatGPT aracını kullananlar, araç listesinde Birlikte Çalış (Study Together) adlı yeni bir özellik keşfetti.

Bu modun amacı, ChatGPT’yi daha iyi bir eğitim aracı haline getirmek.

İddiaya göre bu modda ChatGPT, soruları yanıtlamak yerine insanlara sorular yöneltiyor ve kullanıcının yanıtlamasını bekliyor. Benzer bir teknolojiyi Google da LearnLM projesinde hayata geçireceğini açıklamıştı.



Bazı kullanıcılar ise bu modun, birden fazla kişinin aynı sohbete katılabileceği grup çalışma özelliği sunup sunmayacağını merak ediyor. OpenAI, bu konuda henüz resmi bir açıklama yapmadı.



ChatGPT’nin kendi ifadesine göre de Study Together’ın ne zaman veya hangi kullanıcı gruplarına sunulacağı belli değil. Ayrıca bu modun sadece ücretli abonelerine mi sunulacağı da bilinmiyor.

ÖĞRENCİLERE FAYDA SAĞLAYABİLİR

Özellik tespit edilir edilmez dikkatleri çekti. Çünkü ChatGPT, eğitim dünyasında hızla yaygınlaşıyor.



Öğretmenler ders planları hazırlamak için kullanırken, öğrenciler ise ödevlerini yazdırmak veya birebir eğitmenlik hizmeti almak için ChatGPT’ye başvurabiliyor.



Ancak bazı uzmanlar ChatGPT’nin eğitimi baltaladığı görüşünde. Özellikle de öğrencilerin yapay zekayı kopya çekmek için kullanması eğitimcileri endişelendiriyor.



Bazı analistlere göre yeni özellik, ChatGPT’nin öğrenciler arasında kötüye kullanımını azaltarak öğrenmeyi teşvik etme amacıyla kullanılabilir.

