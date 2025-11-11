ChatGPT'ye lisanssız şarkı sözü davası: "Telif haklarını ihlâl etti"

Almanya’da bir mahkeme, yapay zeka uygulamaları tarafından şarkı sözlerinin lisanssız kullanımının Alman telif hakkı yasasını ihlâli olduğuna karar verdi.

Alman telif hakkı kuruluşu GEMA, ABD’li yapay zeka modeli ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'yi sanatçıların telif haklarını ihlâl etmekle suçlayarak Münih Bölge Mahkemesi’nde şirket aleyhine dava açmıştı.

OpenAI’nın 9 popüler şarkının telif hakkını ihlâl ettiğine de karar veren mahkeme, ChatGPT’nin GEMA ile lisans anlaşması yapılmadıkça GEMA'ya kayıtlı sanatçıların şarkı sözlerini kullanamayacağı kararını verdi. Mahkeme ayrıca telif hakkı ihlâlinden kaynaklanan her türlü zarardan OpenAI'nin sorumlu olduğuna da hükmetti.

OpenAI'ın metinleri saklamasını ve modellerinde kullanmasını yasaklayan mahkeme, her iki tarafın davayı Avrupa Adalet Divanı'na sevk etme talebini ise reddetti.

"EK TELİF HAKKI İHLÂLLERİ"

Münih Bölge Mahkemesi’nin, ChatGPT'nin şarkı sözlerini otomatik olarak kullanmasının izinsiz çoğaltma ve dağıtım teşkil ettiği yönündeki GEMA'nın argümanını büyük ölçüde kabul etmesi dikkat çekti.

ChatGPT şarkı sözleri kullanılarak eğitilirken, GEMA bunu telif hakkı yasası kapsamında şarkı sözlerinin izinsiz kopyalanması olarak değerlendiriyor. GEMA ayrıca, ChatGPT’nin şarkı sözlerini üretmesinin, ek telif hakkı ihlâllerine yol açtığını savunuyor.

GEMA şarkı sözlerinin kullanımına itiraz etmeyerek telif hakkı sahiplerinin yararına lisans ücreti talep etmiş, OpenAI ise bu suçlamayı kabul etmemişti.

DAHA FAZLA DAVA AÇILABİLİR

Münih Bölge Mahkemesi’nin söz konusu kararının üst mahkemeye taşınması bekleniyor. Uzmanlar, davanın nihai olarak bu karar paralelinde sonuçlanması halinde şarkı sözlerinin çok ötesinde bir etkiye sahip olabileceğini belirterek, daha fazla dava açılacağını düşünüyor.

Nihai kararın, edebiyat, gazetecilik metinleri, müzik, görsel sanatlar, fotoğrafçılık veya Generative AI için kullanılan diğer tüm eserler için temel oluşturacağı ifade ediliyor.