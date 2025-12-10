ChatGPT'ye Photoshop, Express ve Acrobat geldi. Neler değişecek?

Adobe Dijital Medya Başkanı David Wadhwani, entegrasyonun “milyonlarca insanın sadece kelimelerini kullanarak Photoshop’ta düzenleme yapabilmesini” sağlayacağını söyledi. Bu adım, OpenAI’nin ChatGPT’yi bir uygulama platformuna dönüştürme stratejisinin devamı niteliğinde. Daha önce Canva, Figma, Spotify ve Zillow gibi servisler de ChatGPT’ye eklenmişti.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Kullanıcılar bir görsel yükleyip komuta “Adobe Photoshop” eklediklerinde parlaklık, kontrast ayarı, belirli bölgelere müdahale veya efekt ekleme gibi düzenlemeleri yazılı talimatlarla yapabiliyor.

Adobe Express entegrasyonu ise davetiye, poster, logo gibi grafik tasarımlarını yazılı komutla oluşturmayı ve şablonlar üzerinden düzenlemeyi mümkün kılıyor.

Acrobat entegrasyonu da PDF düzenleme, dosya birleştirme, dönüştürme ve hassas bilgileri karartma gibi işlemleri doğrudan ChatGPT üzerinden yapmayı sağlıyor.

Daha kapsamlı düzenlemeler için Adobe’nin kendi uygulamalarını açmak gerekiyor, ancak hızlı ve temel düzenlemeler için ChatGPT içinden kullanım oldukça pratik.

ÜCRETSİZ AMA SINIRLI

Bu entegrasyonlar şimdilik ücretsiz; ancak uzun vadede ücretlendirme ihtimali var. Uygulama içi düzenlemeler, profesyonel Adobe yazılımlarındaki detay seviyesine erişmese de özellikle Express ve Acrobat özellikleri günlük kullanıcılar için oldukça kullanışlı görünüyor.

Photoshop, Express ve Acrobat entegrasyonları şu anda masaüstü, web ve iOS’ta kullanılabilir durumda. Android kullanıcıları şimdilik sadece Adobe Express’e erişebiliyor; Photoshop ve Acrobat desteği ise yakında gelecek.