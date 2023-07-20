ChatGPT'ye rakip: AppleGPT yolda

Apple'ın OpenAI, Google ve diğer yapay zeka geliştiricilerine meydan okumak için ypay zeka araçları geliştirdiği kaydedildi.



Bloomberg'in haberine göre, Şirketin bazı mühendislerinin AppleGPT olarak adlandırdığı bir sohbet robotu üzerinde çalıştığı öne sürüldü.



Apple'ın, bu hizmeti kullanıcılara sunmak için henüz bir strateji belirlemediği ifade edilirken, gelecek yıl yapay zeka ile ilgili önemli bir duyuru yapmayı hedeflediği aktarıldı.



ŞİMDİLİK ÖZETLEME YAPABİLİYOR



Şu anda ticari olarak mevcut olan diğer yapay zeka modellerine benzer bir yapıya sahip AppleGPT, özetleme yapabilme ve şimdiye kadar öğretilmiş soruları yanıtlama yeteneğine sahip.



Teknoloji devi Open AI'nin ChatGPT'si ve Google'ın Bard'ı gibi robotları destekleyen yapay zeka tabanlı büyük dil modelleri oluşturmak için Ajax kod adlı taban sistemden yararlandığı kaydedildi.

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