ChatGPT'ye rakip: AppleGPT yolda

Apple, ChatGPT ve Bard'a rakip olacak yapay zeka sohbet robotu olan "AppleGPT" üzerinde çalışıyor. Ayrıca şirketin kendine has bir dil modeli oluşturabilmek için Ajax kod adlı taban sistemden yararlandığı belirtildi.

ChatGPT'ye rakip: AppleGPT yolda

'ın OpenAI, Google ve diğer yapay zeka geliştiricilerine meydan okumak için ypay zeka araçları geliştirdiği kaydedildi.

Bloomberg'in haberine göre, Şirketin bazı mühendislerinin AppleGPT olarak adlandırdığı bir sohbet robotu üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

Apple'ın, bu hizmeti kullanıcılara sunmak için henüz bir strateji belirlemediği ifade edilirken, gelecek yıl yapay zeka ile ilgili önemli bir duyuru yapmayı hedeflediği aktarıldı.

ŞİMDİLİK ÖZETLEME YAPABİLİYOR

Şu anda ticari olarak mevcut olan diğer yapay zeka modellerine benzer bir yapıya sahip AppleGPT, özetleme yapabilme ve şimdiye kadar öğretilmiş soruları yanıtlama yeteneğine sahip.

devi Open AI'nin ChatGPT'si ve Google'ın Bard'ı gibi robotları destekleyen yapay zeka tabanlı büyük dil modelleri oluşturmak için Ajax kod adlı taban sistemden yararlandığı kaydedildi.

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