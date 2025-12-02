ChatGPT’ye reklam gelebilir. Peki nasıl görünecek?

ChatGPT 2022’den beri yüz milyonlarca kullanıcıya ulaştı ve hem ücretli hem ücretsiz sürümünde hiç reklam göstermemesi dikkat çekiyor.

İnternet devlerinin -Google, Facebook, Instagram- ilk yıllarında reklamsız büyüyüp sonrasında agresif reklam modellerine geçmesi göz önüne alındığında bu tamamen şaşırtıcı değil.

ChatGPT’nin haftalık 800 milyon kullanıcısı var, ancak yalnızca küçük bir kısmı ödeme yapıyor. Geri kalan kullanıcıları gelir kaynağı hâline getirmenin en mantıklı yolu reklamlar.

Peki, ChatGPT’nin reklamsız dönemi ne kadar daha sürecek? Ve reklamlar geldiğinde bu, kullanıcıların aldığı yanıtları nasıl etkileyecek?

OPENAI REKLAM HAZIRLIĞINDA

Hafta sonu yazılımcı Tibor Blaho, ChatGPT’nin Android uygulamasında henüz aktifleştirilmemiş bazı kod satırları buldu.

Bu satırlar, uygulama içinde reklam altyapısının hazırlanıyor olabileceğine işaret ediyor. Her ne kadar bu kodun başka bir özelliğe ait olma ihtimali olsa da, ChatGPT’nin bir noktada reklama geçeceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Nitekim şirketin CEO’su Sam Altman ve diğer OpenAI yöneticileri, reklamların geleceğine dair defalarca sinyal verdi. 2024’te Altman reklamları “iğrenç” bulduğunu söyleyen iş insanı, 2025’te ise “Bazı havalı reklam ürünleri geliştirebiliriz” demeye başladı.

OpenAI ayrıca, Meta’nın reklam ekosisteminde çalışan uzmanları işe alıyor.

Sızdırılan bir iç yazışmada, OpenAI reklam çalışmalarının sürdüğünü doğrulamış; ancak Google’ın rekabetine karşı çekirdek ürünü geliştirmeye yoğunlaştıkları için reklam girişiminin geciktirildiğini belirtmişti.

Öte yandan The Information’ın haberine göre, kullanıcı gruplarında bazı ChatGPT kullanıcıları şimdiden arama sonuçlarında reklam etkisi olduğunu düşündüklerini söylüyor.

REKLAMLAR NE ZAMAN GELECEK?

Reklamların tam olarak ne zaman devreye alınacağı bilinmiyor.

Ancak bir yapay zeka asistanına reklam yerleştirmek, arama motoruna reklam koymak kadar basit değil. Çünkü burada bir haber akışı veya arama sonuç listesi yok, sadece tek bir yanıt var.

Muhtemel reklam modelleri ise şöyle:

- Arama tarzı modeller: Google’ın modeli. Kullanıcı “en iyi tost makinesi” ya da “yakınımda restoran” dediğinde, reklam verenler bu sorgular için teklif veriyor.

- Kişiye özel hedefli reklamlar: Meta modeli. Arama terimine göre değil, kullanıcıya göre hedefleme yapılıyor. ChatGPT kullanıcılarının alışkanlıkları, ilgi alanları ve yazışmaları çok daha kişisel olduğundan, bu model çok daha güçlü olabilir.

- Eski usul metin linkleri: Eski usul modelde ChatGPT kullanıcıya, “En iyi tost makinesini sordunuz, işte üç öneri; biri sponsorlu” diyebilir.

- Sesli, görsel, hatta video reklamlar: ChatGPT artık konuşabiliyor, görüntü üretebiliyor ve Sora ile video oluşturabiliyor. Reklamlarla bu özellikleri de birleştirebilir.

Hangi model tercih edilirse edilsin, en büyük tehlike şu: Bir yapay zeka yanıtının ücretli bir sponsor tarafından etkilenmesi, kullanıcı güvenini ciddi şekilde sarsabilir.

GOOGLE VE MICROSOFT HANGİ YÖNTEMİ KULLANIYOR?

Reklamların ChatGPT’ye geleceği söylentileri aslında sürpriz değil. Google ve Microsoft, yapay zeka yanıtlarında reklam testlerini çoktan başlattı. ChatGPT’nin bu çizgiye yaklaşması kaçınılmaz görünüyordu.

Yapay zeka uygulamaları kullanıcıların alışkanlıklarını, zevklerini, hatta mahrem detaylarını biliyor. Bu nedenle reklamların çok daha “isabetli” olması mümkün.

Google’ın çatı şirketi Alphabet, 2024’ün son çeyreğinde gelirlerini rekor düzeye taşıdı. Şirketin açıkladığı verilere göre, Google’ın toplam geliri geçen yıla kıyasla yüzde 14 artarak 96,4 milyar dolara ulaştı.

Register'a göre, gelirin büyük kısmı hâlâ reklamdan geliyor: Tam 54,2 milyar dolar.

Çünkü Google, reklamları artık doğrudan Yapay Zeka Genel Bakış özetlerinin içine veya çevresine yerleştiriyor.

REKLAMDAN KAÇMANIN YOLU VAR MI?

Reklamdan kaçmanın şimdilik bir yolu var. Bu yol da Apple’dan geçiyor.

Yaklaşık bir yıl önce Apple, Siri dahil tüm platformlarına ChatGPT entegrasyonu eklemişti.

Eğer ChatGPT’yi Apple cihazlarda bir kullanıcı hesabı açmadan, Siri aracılığıyla kullanırsanız, istekler reklam veya model eğitimi için kullanılmıyor.

Yani Siri’nin yanıtlayamadığı bir şeyi sorduğunuzda devreye giren ChatGPT, şimdilik tamamen reklamsız kalıyor.

MAHREM BİLGİLER NE OLACAK?

Bu arada kullanıcılar, bir arama motoruna yazdıklarından çok daha mahrem bilgileri bir sohbet botuna yazıyor.

ChatGPT, konuşma tarzıyla “dost gibi” görünebiliyor. Bazı kullanıcıların “yapay zeka psikozu” diye adlandırdığı tehlikeli duygusal bağ örnekleri bile gündemde.

Böyle bir bağ kurulan bir aracın reklam için manipüle edilmesi ciddi etik riskler içeriyor. Zira bir Google araması bağımlılık yaratmaz ama bir sohbet botunun bunu yapma riski var.