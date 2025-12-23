ChatGPT’ye “Wrapped” geldi. Yapay zeka yıl özetine nasıl bakılır?

OpenAI, ChatGPT kullanıcıları için Spotify Wrapped’e benzer kişiselleştirilmiş bir yıl sonu sunmaya başladı. “Your Year with ChatGPT” (ChatGPT ile Yılınız) adı verilen yeni özellik, kullanıcıların 2025 boyunca yapay zeka sohbet botunu nasıl kullandıklarına dair ayrıntılı bir döküm sunuyor.

Bugün başlatılan Your Year with ChatGPT özelliğinin sunduğu özet kapsamında gönderilen mesaj sayısı, yapılan sohbetler, üretilen görseller ve hatta “kaç tane tire (-) kullanıldığı” gibi eğlenceli istatistikler yer alıyor.

Spotify Wrapped’deki “kulüpler” ve rozetlere benzer şekilde, ChatGPT de kullanıcı davranışlarına göre özel “ödüller” dağıtıyor. Bu ödüller, ChatGPT’yi daha çok hangi amaçla kullandığınıza göre değişiyor. Bazı kullanıcılar şimdiden “Kişiliğini Tamamen Otomatikleştirmesi En Muhtemel Kişi” veya “Düşünme Sürecini Otomatikleştirmesi En Muhtemel Kişi” gibi esprili unvanlarını sosyal medyada paylaşmaya başladı.

ŞİİRLER DE VAR

Yıl özeti yalnızca sayılardan ibaret değil. Your Year with ChatGPT yapay zeka tarafından üretilmiş bir şiir, ilgi alanlarınıza göre oluşturulmuş piksel tarzı bir grafik ve tamamı yapay zeka tarafından hazırlanan görselleri de içeriyor.

Bu görseller, tıpkı diğer yıl sonu özetlerinde olduğu gibi kaydedilip paylaşılmak üzere tasarlandı. Amaç, kullanıcıların 2025’te yapay zekaya ne kadar başvurduğunu tek bakışta göstermek.

NASIL BAKILIR?

Özeti görmek için ChatGPT’yi web tarayıcınızdan açabilir ya da Android ve iOS uygulamasının güncel sürümünü kullanabilirsiniz.

Ana sayfada “Your Year with ChatGPT” öne çıkan bir seçenek olarak yer alıyor. Ayrıca OpenAI, kullanıcıların doğrudan sohbet ekranına “Show me my year with ChatGPT” (ChatGPT’de yılımı göster) yazarak da özetlerini isteyebileceğini belirtiyor.

Ancak özeti görebilmek için ChatGPT’yi yıl içinde yeterince kullanmış olmak ve ayarlardan “referanslı kayıtlı hafıza” ve “sohbet geçmişine referans verme” seçeneklerinin açık olması gerekiyor.

TÜRKİYE’YE HENÜZ AÇILMADI

Your Year with ChatGPT özetlerine hem ücretsiz kullanıcılar hem de ücretli aboneler erişebiliyor. Ancak özellik şimdilik ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda ile sınırlı.

Henüz Türkiye’ye gelmese de OpenAI, özelliğin kademeli olarak kullanıma açılacağını belirtiyor. Eğer henüz görünmüyorsa, kullanıcıların biraz sonra tekrar kontrol etmesi öneriliyor.