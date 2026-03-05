ChatGPT’yi boykot hareketi milyonlara ulaşırken, Anthropic ile Pentagon yeniden görüşüyor

Yapay zekanın savaşlar ve bilgi üzerindeki etkisi tartışılmaya devam ederken, teknoloji şirketleri ile askeri kurumlar arasındaki ilişkiler de giderek karmaşık bir hâl alıyor. Bu karmaşanın son örneği, yapay zeka şirketi Anthropic ile ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) arasında yaşanan anlaşmazlık.

İki kurum arasındaki yaklaşık 200 milyon dolarlık sözleşme, Pentagon’un Anthropic’in yapay zeka sistemlerini nasıl kullanacağına dair anlaşmazlık nedeniyle geçen hafta bozuldu.

ABD Savunma Bakanlığı’nın daha sonra OpenAI ile anlaşma yapması, iki taraf arasındaki işbirliğinin tamamen sona erdiği izlenimini yarattı. Ancak Financial Times ve Bloomberg’in aktardığı yeni bilgilere göre Anthropic CEO’su Dario Amodei ile Pentagon yetkilisi Emil Michael arasında görüşmeler yeniden başladı.

YENİ MÜZAKERELERİN AMACI

Yeniden başlayan müzakerelerin amacı, Pentagon’un Anthropic’in yapay zeka modellerine erişimini sürdürebileceği ancak kullanım sınırlarının daha net tanımlanacağı bir uzlaşma zemini bulmak.

Her ne kadar taraflar arasında sert açıklamalar yapılmış olsa da olası bir anlaşma her iki taraf için de cazip görünüyor. Pentagon hâlihazırda Anthropic teknolojisine belirli ölçüde bağımlı durumda ve sistemlerin tamamen OpenAI altyapısına geçirilmesi operasyonel açıdan ciddi aksamalara yol açabilir.

KRİZİN ARKASINDA NE VAR?

Krizin temelinde sözleşmede “yapay zeka araçlarının yasal olan her amaç için kullanımını” öngren madde var. Amodei, şirket teknolojisinin kitlesel iç gözetim faaliyetlerinde veya otonom silah sistemlerinde kullanılmasına izin vermiyor. Pentagon ise bu konuda tam yetki istiyor.

Anthropic’in bu şartı kabul etmemesi üzerine Savunma Bakanlığı rotasını değiştirerek OpenAI ile anlaşma imzalamıştı.

KAMUOYUNDA TEPKİ

Anlaşmazlık kısa sürede kamuoyuna yansıyan sert bir savaşa dönüştü. Pentagon yetkilisi Emil Michael, Amodei’yi “Tanrı kompleksi olan bir yalancı” olarak nitelendirirken, Amodei de çalışanlara gönderdiği mesajda OpenAI ile yapılan anlaşmayı “güvenlik tiyatrosu” diye tanımladı ve kamuoyuna verilen mesajların “doğrudan yalan” içerdiğini savundu.

Amodei’ye göre OpenAI anlaşmayı çalışanları yatıştırmak için kabul ederken, Anthropic teknolojinin kötüye kullanımını engellemeye öncelik verdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise Anthropic’i “tedarik zinciri riski” ilan etme sözü verdi. Böyle bir adım atılması durumunda şirket, ABD ordusuyla iş yapan diğer firmalarla da çalışamaz hâle gelebilir. Ancak bu tür bir sınıflandırma genellikle yabancı rakip ülkelere uygulanıyor ve hukuki açıdan geçerli olup olmayacağı belirsiz.

OPENAI’A BÜYÜK BOYKOT

Yapay zeka camiasından Anthropic’in tutumuna büyük bir destek gelirken, OpenAI’ın Pentagon ile anlaşması kamuoyunun tepkisini çekti. Bunun üzerine şirketin CEO’su Sam Altman, anlaşmanın “aceleye geldiğini” kabul ederek, şartları revize etme sözü verdi.

Diğer yandan, anlaşmanın ardından OpenAI’ın yapay zeka aracı ChatGPT’ye yönelik boykot hareketi başladı. Forbes'a göre, yapay zeka aradını boykot etme sözü veren kişilerin bulunduğu bir site 2 Mart günü 1,5 milyon kullanıcıya ulaştı. Sitede şu anda 2,5 milyon kişi var.