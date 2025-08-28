ChatGPT'yi geride bıraktı: İnsan beynini model alan yeni yapay zeka geliştirildi

Singapur merkezli Sapient şirketindeki bilim insanları, mevcut büyük dil modellerinden farklı bir şekilde akıl yürütebilen yeni bir yapay zeka geliştirdi. Hiyerarşik Akıl Yürütme Modeli (HRM) adı verilen bu sistem, insan beynindeki çok katmanlı ve farklı zaman ölçeklerinde bilgi işleme biçiminden esinleniyor.



Araştırmaya göre HRM, yalnızca 27 milyon parametre ve bin eğitim örneği ile eğitildi. Karşılaştırmak gerekirse, GPT-5’in 3 ila 5 trilyon parametreye sahip olduğu tahmin ediliyor. Buna rağmen HRM, özellikle ARC-AGI adlı zorlu testlerde dikkat çekici sonuçlar verdi.

İKİLİ MODÜL KULLANIYOR

HRM’nin farkı, yaygın olarak kullanılan “chain-of-thought” (adım adım düşünme) yöntemini kullanmaması. Bunun yerine, soyut ve yavaş planlama yapan üst seviye ile hızlı ve detaylı hesaplamalar yapan alt seviye modüllerini kullanıyor.

Bu sayede HRM, karmaşık Sudoku bulmacaları çözmede ve labirentlerde en kısa yolu bulmada neredeyse kusursuz performans gösterdi.

"ÖZEL İYİLEŞTİRME TEKNİĞİ"

Bununla birlikte, modelin performansını yeniden test eden bağımsız araştırmacılar, asıl farkı yaratanın mimariden çok, eğitim sürecinde kullanılan özel iyileştirme tekniği olduğunu belirtti.



Araştırma henüz hakem değerlendirmesinden geçmedi; ancak sonuçlar, yapay zekanın daha az veri ve daha küçük modellerle de yüksek başarı gösterebileceğini ortaya koyuyor.