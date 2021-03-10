Chiliz (CHZ) coin nedir? (CHZ coin kaç TL/dolar)

Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Roma, Trabzonspor ve son olarak Galatasaray gibi büyük kulüplerle ortaklık kuran Chiliz, spor ve e-spor taraftarları ile kulüpler arasındaki bağlantı kurmayı ve taraftarların kulüp kararlarında söz hakkı olmasını sağlamayı hedefliyor.



Chiliz ile kulübün forma ve ürünlerinin tasarımlarından en iyi oyuncunun kim seçileceğine ve hazırlık maçlarının yerlerine kadar pek çok konuda taraftarlar söz sahibi olabiliyor.

CHILIZ COIN NEDİR?

ve arkadaşları tarafından 14 Şubat 2018’de piyasaya sürülencoin, spor ve e-spor dünyasında yaygınlaşan bir kripto para birimidir. CHZ, Socios.com platformunun hizmet token’ı olarak kullanılmaktadır.Ethereum ağı üzerinde oluşturulan ve bir ERC-20 token’ı olan, spor ve eğlence kuruluşlarına, izleyicileriyle etkileşim kurmalarına ve onlardan para kazanmalarına yardımcı olmak için blockchain tabanlı araçlar sunar.Socios ve Chiliz ekibi birçok önde gelen spor kulübü ile ortaklıklar imzalayıp, taraftarların Chiliz Coin kullanımı sayesinde takımlarının aldıkları kararlarda söz sahibi olabilmesini hedefliyor.

CHZ COIN KAÇ TL/DOLAR OLDU?

Socios’un kripto para birimi Chiliz (CHZ), yeni haftada hızla yükselerek tüm zamanların rekorunu tazelemeyi başardı.



Son 24 saat içerisinde %102, son bir haftada yüzde 370 yükselen CHZ, 9 Mart itibariyle tüm zamanların en yüksek seviyesinde.



CoinmarketCap verilerine göre 1 CHZ: 1,97 TL

CHZ coin son 24 saate en düşük 0.13 dolar en yüksek ise 0.29 dolar seviyesini gördü.



CHZ fiyatını bu seviyeye çeken temel sebep ise Chiliz’in spor ve e-spor platformlarında her geçen gün yaygınlaşması ve yeni takımlarla anlaşmalar imzalanması.

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