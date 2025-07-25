CIA’in istihbarat sitesi hacklendi: Casus programları tehlikede

ABD'nin en kritik istihbarat altyapılarından biri ciddi bir siber saldırının hedefi oldu.



ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) casusluk ve gözetleme faaliyetlerine destek veren önemli bir web sitesi hacklendi.

Washington Times'ın haberine göre adı açıklanmayan site, CIA'in gelişmiş izleme ve veri toplama programlarını destekleyen dijital altyapının bir parçası olarak biliniyor.



"ÖNEMLİ GÜVENLİK ZAFİYETİ"



Saldırı sonucunda hangi verilerin ele geçirildiği henüz açıklanmazken, uzmanlar olayın Amerikan istihbaratı için "önemli bir güvenlik zafiyeti" oluşturabileceğini ifade ediyor.



DETAYLI İNCELEME SÜRÜYOR

Yetkililer olayla ilgili detay vermekten kaçınıyor. Hangi sitenin hedef alındığı, saldırganların ne tür bilgilere ulaştığı ve olayın istihbarat operasyonlarını nasıl etkileyebileceği hala belirsizliğini koruyor.

ABD istihbarat kurumları ile siber güvenlik birimlerinin, olayla ilgili detaylı inceleme yürüttüğü ve yeni güvenlik önlemleri üzerinde çalıştığı bildirildi.



MİCROSOFT UYARMIŞTI

Öte yandan saldırı, Microsoft’un kısa süre önce yaptığı güvenlik uyarısının ardından gerçekleşti.



Şirket, devlet destekli bazı siber casusluk girişimlerinin kritik altyapıları hedef aldığına dair bulgular paylaşmıştı.



İLK DEĞİL

Saldırı, daha önce yaşanan benzer olayları da hatırlattı.

2017’deki Vault 7 sızıntısı, CIA'in gizli dijital gözetleme araçlarının ifşa edilmesine neden olmuştu.



2024’te ise "Salt Typhoon" isimli hacker grubu, Washington D.C. çevresindeki telekom altyapılarına sızarak iletişim verilerini ele geçirmişti.