Çin, 6'ncı uzay seferi için geri sayıma başladı

Çin, "Şıncou-21" uzay mekiğiyle yörüngede kurduğu Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'na düzenleyeceği yeni seferin son hazırlıklarını tamamladı.

Uzay istasyonunda 6 ay görev yapacak 3 kişilik taykonot ekibini taşıyacak "Şıncou-21" mekiği, yarın yerel saatle 11.44'te ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatılacak.

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) Sözcüsü Cang Cingbo, düzenlediği basın toplantısında, yörüngeye gönderilecek 3 kişilik taykonot ekibini açıkladı. Cang, uzay istasyonuna yapılacak 6. insanlı seferde, taykonotlar Cang Lu, Vu Fey ve Cang Hongcang'ın yer alacağını bildirdi.

Açıklamanın ardından üç taykonot gazetecilerin karşısına çıktı. Seferin komutanlığını üstlenecek 48 yaşındaki Cang Lu, Kasım 2022'de uzaya gönderilen "Şıncou-15" görevinde Tiengong uzay istasyonunda görev yapan taykonot ekibi içinde yer almıştı.

Taykonotlar Vu Fey ve Cang Hongcang ise ilk kez insanlı uzay görevinde yer alacak. Vu'nun daha önce Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketine bağlı Çin Uzay Teknolojisi Akademisi'nde mühendis, Cang'ın ise Çin Bilimler Akademisine bağlı Dalian Kimyasal Fizik Enstitüsünde araştırmacı olarak görev yaptığı aktarıldı.

ÇİN KENDİ UZAY İSTASYONUNU KURMUŞTU

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu yörüngeye göndermişti.

İki laboratuvar modülünden oluşan ve bir uzay teleskobunun eklenmesi planlanan "Tiengong" (Gök Sarayı) İstasyonu, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu model alınarak inşa edildi.

İstasyonun ana parçası "Tienhı" (Göksel Uyum) adı verilen çekirdek modül 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (Gökleri Aramak) 24 Temmuz 2022'de, ikinci laboratuvar modülü "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) ise 31 Ekim 2022'de fırlatıldı.

Üç kişilik taykonot ekibinin dönüşümlü görev yaptığı istasyona "Şıncou" (Kutsal Gemi) mekikleriyle personel, "Tiencou" (Gök Gemisi) mekikleriyle de ikmal malzemeleri taşınıyor.