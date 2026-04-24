Çin, Ay'da iki yeni mineral keşfetti

Çinli bilim insanları, Ay'da daha önce varlığı bilinmeyen iki yeni mineral keşfetti.

Minerallerin keşfi, Sıçuan eyaletinin Çındgu şehrinde düzenlenen 11. Çin Uzay Günü açılış töreninde duyuruldu.

"Çang'ı-5" keşif aracının topladığı kaya ve toprak örneklerinde bulunan fosfat minerallerine "magneziyoçangızit-(Y)" ve "çangızit-(Ce)" adları verildi.

Nadir toprak fosfatı kategorisindeki mineraller, Uluslararası Mineroloji Birliği Yeni Mineraller, Terimler ve Sınıflandırma Komisyonu tarafından sınıflandırılarak onaylandı.

ÇİN'İN İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ AY MİNERALİ KEŞFİ

İki mineral , Çin'in Ay'dan topladığı kaya ve toprak numunelerinde keşfettiği ikinci ve üçüncü mineraller oldu. Çinli bilim insanları, daha önce Eylül 2022'de Ay numunelerinde "çangızit-(Y)" adını verdikleri fosfat mineralini keşfettiklerini bildirmişti.

Yeni keşiflerle, bugüne dek Ay'da keşfedilen mineral sayısı 8'e çıktı. Çin'den önce ABD ve Rusya, Ay yüzeyinden kaya ve toprak numuneleri toplayarak mineral keşiflerine öncülük etmişti.

Çin, Ay yüzeyinden kaya ve toprak örnekleri toplamayı amaçlayan ilk keşif aracı Çang'ı-5'i Kasım 2020'de Ay'a göndermiş, araç topladığı 1,73 kilogram kaya ve toprak örneğiyle Aralık 2020'de Dünya'ya dönmüştü.