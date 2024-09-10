Çin, Ay’da "robotik üs" kurmaya hazırlanıyor

Çin, Ay üssü planlarının iki farklı aşamada hayata geçirileceğini ve nihayetinde Ay yüzeyinde ve yörüngede bir dizi düğüm oluşturulacağını açıkladı.

Çin ve Rusya'nın ortaklaşa yürüttüğü Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu (ILRS) için ilk yol haritası Haziran 2021'de açıklanmıştı.

AY ÜSSÜ İNŞA ETMEYİ PLANLIYOR

İki ülke, 2030'dan 2035'e kadar beş süper ağır kaldırma roketi fırlatarak temel, robotik bir ay üssü inşa etmeyi planladıklarını belirtti.

Çin şimdi projede liderliği ele geçirdi ve 5 Eylül'de Çin'in Anhui eyaletinde düzenlenen ikinci Uluslararası Derin Uzay Keşif Konferansı'nda ILRS için daha gelişmiş, iki aşamalı planları açıkladı.

İLK AŞAMA 2035 YILINDA

Etkinlikte medyaya konuşan Çin derin uzay keşif projesinin baş tasarımcısı Wu Yanhua'ya göre, ilk aşama 2035 civarında Ay'ın güney kutbuna yakın bir yerde tamamlanacak ve genişletilmiş bir model yaklaşık 2050 yılına kadar inşa edilecek.

Çin, garip bir şekilde NASA uzay mekiği içeren ay üssü planlarının videosunu yayınlayarak, "Ay yörünge istasyonunu merkezi merkez ve güney kutup istasyonunu ana üs olarak kullanan kapsamlı bir ay istasyonu ağı olacak ve ay ekvatorunda ve ayın uzak tarafında keşif düğümleri içerecek" dedi.