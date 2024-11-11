Çin, Ay'dan getirilen örnekleri fuarda sergileyecek

Çin'in Chang'e-6 misyonu kapsamında Ay'ın uzak tarafından toplanan Ay örnekleri bugün 15. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda sergileniyor.

75 MG AĞIRLIĞINDA



Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, sergilenen yaklaşık 75 mg ağırlığındaki Ay toprağı, Chang'e-6'dan halka açık ilk örnekleri temsil ediyor.

İNSANLIK TARİHİNDE BİR İLKİ BAŞARMIŞTI

Çin'in Chang'e-6 misyonu Haziran ayında insanlık tarihinde ilk kez Ay'ın uzak tarafından 1.935,3 gram örnek getirdi.

Bu örnekler, Ay kabuğunun en ince olduğu Ay'ın uzak tarafındaki en büyük, en derin ve en eski çarpma kraterinden toplandı.

CNSA yetkilisi Zhang Tao, "Ay örneklerinin halkın büyük ilgisini çekmesi bekleniyor" dedi.

Sergide ayrıca Chang'e 6 geri dönüş kapsülü, Ay örneklerini Dünya'ya ulaştıran paraşüt ve Ay toprağı toplamak için kullanılan mühürlü konteyner da yer alıyor.

EŞSİZ BİR BİLİMSEL ÖNEME SAHİP

Bu örnekler, Ay'ın evriminin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak, Ay kaynaklarının barışçıl bir şekilde keşfedilmesini ve kullanılmasını hızlandıracak ve tüm insanlık için önemli bir değer teşkil edecek olması bakımından eşsiz bir bilimsel öneme sahiptir.

Airshow China olarak da bilinen etkinlik 12-17 Kasım tarihleri arasında Çin'in güneyindeki Guangdong Eyaletinde yer alan Zhuhai şehrinde gerçekleştirilecek.