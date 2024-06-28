Çin, Ay'ın uzak tarafından 2 kilo numune topladığını açıkladı

Çin, Ay'ın uzak tarafından yaklaşık iki kilogram Ay örneği alarak gelecekteki derin uzay görevlerine hazırlanıyor.



Chang'e-6 yeniden giriş kapsülü 25 Haziran'da Dünya'ya geri iniş yaparak 53 günlük görevini başarıyla tamamladı.

Kapsül planlandığı gibi İç Moğolistan'ın Siziwang Banner bölgesindeki otlaklarda kurtarıldı.

Kapsül hava yoluyla Pekin'e götürüldü ve 26 Haziran'da açılarak numune kutusu alındı.

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) Cuma günü yaptığı açıklamada kutunun 1,935.3 gram numune içerdiğini duyurdu.

Görev 2 kilograma kadar toplamayı hedefliyordu. 2020 Chang'e-5 yakın yan görevi 1.731 gram toplamıştı.

Numunelerin "Ay'ın çoklu yakın-uzak taraf ikilemleriyle ilgili soruları ele alması ve hem Güneş Sistemi'nin erken çarpışma tarihi hem de Ay'ın jeolojik evrimi hakkında yeni bilgiler sağlaması umuluyor.



ÖRNEKLER FARKLI OLABİLİR

Chang'e-6 misyonunun baş tasarımcı yardımcısı Li Chunlai, "Güney Kutbu-Aitken Havzasından toplanan örnekler ön taraftan toplanan örneklerden çok farklı olabilir, bu da Ay'ın jeolojik evrim tarihinin daha kapsamlı bir şekilde anlaşılmasına yardımcı olur." dedi.

"OLAĞANÜSTÜ BİR BAŞARI"

Notre Dame Üniversitesi'nde profesör ve ay bilimci olan Clive Neal, "Uzak taraftaki örneklerin geri dönüşünün Ay'ın evriminin doğasına ilişkin benzersiz bilgiler sağlayacağına şüphe yok. Ve Dünya'ya güvenli bir şekilde inmiş olmaları Çin için olağanüstü bir başarı." dedi.

Ancak Neal, iniş alanının Ay'daki en eski toprak parçalarından biri olduğunu belirtiyor.

Bu nedenle, Güney Kutbu-Aitken havzası etkisinden kaynaklanan materyalin devasa, eski bir çarpma tarafından yaratılan ve büyük bilimsel ilgi çeken geniş bir havza daha sonraki jeolojik işlemlerle seyreltilmesi, gizlenmesi ve yeniden dağıtılması muhtemeldir.

ÖNÜMÜZDEKİ UZAY GÖREVLERİ

CNSA yetkilileri Perşembe günü yaptıkları açıklamada ikinci Tianwen görevinin 2025 yılında başlatılacağını duyurdu.

Tianwen-2, kombine bir asteroit numune geri dönüşü ve kuyruklu yıldız buluşma görevidir.

Şu anda Mayıs 2025'te bir Long March 3B roketiyle havalanması planlanıyor.

Görev, Dünya'ya yakın asteroid 469219 Kamo'oalewa'yı hedef alacak, örnekler toplayacak ve fırlatmadan yaklaşık 2,5 yıl sonra Dünya'ya dönecek.

Uzay aracı örnekleri teslim ettikten sonra ana kuşak kuyruklu yıldız 311P/PANSTARRS'a yönelecek.

2030'DA ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNÜC TIANWEN GÖREVİ

Ayrıca üçüncü ve dördüncü Tianwen görevlerinin 2030 civarında başlatılacağı yinelendi.

Bunlar Tianwen-3 Mars örnek dönüşü ve Tianwen-4 Jüpiter görevidir.

İkincisi, şu anda güneş enerjisiyle çalışan bir Jüpiter yörünge aracı ve Uranüs'e bir uçuş yapmak için daha küçük, radyoizotopla çalışan bir uzay aracı içerecektir.

CNSA yönetici yardımcısı Bian Zhigang, Çin'in havacılık ve uzay alanında da büyük ulusal bilim ve teknoloji projeleri ve programları uygulayacağını söyledi.