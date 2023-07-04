Çin, bilgisayar çiplerinin ihracatını kontrol altına aldı

Çin hükümeti, bilgisayar çipleri üretiminde kullanılan galyum ve germanyum gibi önemli malzemelerin ihracatını kontrol altına alıyor.



Galyum ve germanyum gibi gümüş metaller, yarıiletken, iletişim ve askeri ekipmanlarda kullanılmaktadır. Aynı zamanda güneş panelleri gibi ürünlerde de önemli malzemelerdir.

ABD'nin askeri kullanıma yönlendirilebileceğinden endişe duyduğu teknolojiye Çin'in erişimini sınırlamak için adımlar attığı ifade edildi.

BBC'nin haberine göre, Önümüzdeki aydan itibaren, bu metallerin Çin'den ihraç edilmesi için özel lisanslara ihtiyaç duyulacak.

Çin'in bu adımı ABD'nin gelişmiş mikro işlemcilere erişimini engelleme çabalarının ardından attığı belirtildi.



1 AĞUSTOSTAN İTİBAREN LİSANS GEREKTİRECEK

Ulusal güvenlik gerekçesiyle duyurulan yeni kurallara göre, bazı galyum ve germanyum modüllerinin ihracatı 1 Ağustos'tan itibaren lisans gerektirecek.



Bu durum süper bilgisayar ve yapay zeka için kullanılan çipler gibi, dünya genelinde nerede üretildiklerine bakılmaksızın Çin'e çip ihraç eden şirketlerden lisans talep edileceği şeklinde duyurulmuştur. Hollanda ve Japonya gibi ülkeler de bu karara katıldı.



Bu adımlar, Hollanda'nın bu yılın başlarında duyurduğu "en gelişmiş" mikroçip teknolojisi ihracatını sınırlama planlarının ardından gelmektedir.

Mart ayında duyurulan önlemlerin 23 farklı türde yarıiletken üretim ekipmanını etkileyeceği, küresel mikroçip tedarik zincirinde önemli bir yeri olan Hollanda'nın çip üreticisi ASML de etkileneceği beklendiği aktarıldı.

