Çin, ChatGPT'yi yasakladı: ABD'nin propoganda aracı

Yapay zeka destekli Chat GPT’nin kullanımı Çin’de yasaklandı. Ancak ülkedeki kullanıcılar, sanal özel ağ (VPN) ve Tencent'in WeChat sosyal medya uygulamasında üçüncü taraf geliştiriciler tarafından yayınlanan ve ChatGPT'den hizmet sunduğunu iddia eden bir 'mini program' ile geçici bir çözüm buldu.



Çin basınında yer alan haberlere göre, ülkedeki düzenleyici kuruluşlar, teknoloji firmaları Tencent ve Ant Group'a (e-ticaret devi Alibaba'nın bir yan kuruluşu) ChatGPT'ye erişimi kısıtlamalarını ve kendi sohbet robotlarını piyasaya sürmeden önce yetkililere rapor vermelerini istedi.



Devlete ait medya kuruluşu China Daily, ChatGPT'nin 'dezenformasyon yayma ve küresel anlatıları kendi jeopolitik çıkarları için manipüle etme konusunda ABD hükümetine yardım eli uzatabileceğini' yazdı. Gazete, ayrıca sohbet robotunun iktidardaki Çin Kominist Partisi'nin ilkelerine aykırı yanıtlar ürettiğini yazdı.

