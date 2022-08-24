Çin, Çuangşin-16 uydusunu fırlattı

Çin, test uydusu "Çuangşin-16"yı uzaya yolladı. Siçang'dan fırlatılan uydu bilimsel deneyler ve yeni teknolojilerin testi için kullanılacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 24.08.2022 - 07:43

Çin, Çuangşin-16 uydusunu fırlattı

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Şinhua ajansının haberine göre, uydu, Kuaicou-1A roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

 Bilimler Akademisi tarafından geliştirilen Çuangşin-16 uydusu, bilimsel deneyler ve yeni teknolojilerin test edilmesi için kullanılacak.

Fırlatış, Çin'in geliştirdiği hızlı tepkimeli yörünge roketi Kuaicou-1A ile gerçekleştirilen 16'ncı başarılı taşıma görevi oldu.

Uzayda kendi istasyonunu kurmak isteyen için geçen yıldan beri sık sık fırlatma görevi yapıyor. 

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