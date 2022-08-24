Çin, Çuangşin-16 uydusunu fırlattı

Şinhua ajansının haberine göre, uydu, Kuaicou-1A roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.



Çin Bilimler Akademisi tarafından geliştirilen Çuangşin-16 uydusu, bilimsel deneyler ve yeni teknolojilerin test edilmesi için kullanılacak.



Fırlatış, Çin'in geliştirdiği hızlı tepkimeli yörünge roketi Kuaicou-1A ile gerçekleştirilen 16'ncı başarılı taşıma görevi oldu.

Uzayda kendi istasyonunu kurmak isteyen için geçen yıldan beri sık sık fırlatma görevi yapıyor.