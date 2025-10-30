Çin en genç astronotunu ve fareleri uzaya gönderiyor

Çin, bu hafta uzaya göndereceği yeni mürettebatlı görevde, ülke tarihinin en genç astronotunu ve dört laboratuvar faresini Tiangong Uzay İstasyonu’na yollayacak.

Çin Uzay Ajansı (CMSA), Şincou-21 uzay aracının cuma gecesi saat 23.44’te (TSİ 18.44) ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden fırlatılacağını duyurdu. Üç kişilik mürettebat altı ay boyunca Tiangong’da görev yapacak.

ÇİN'İN EN GENÇ ASTRONOTU

32 yaşındaki mühendis Wu Fei, Çin’in uzaya çıkan en genç astronotu olacak.

Wu, “Kişisel hayallerimi Çin’in uzay yolculuğunun görkemli hikayesine dahil edebilmek bu çağın bana bahşettiği en büyük şans” dedi.

Mürettebatın komutanlığını daha önce Şincou-15 görevinde yer alan Zhang Lu üstleniyor. Üçüncü üye ise yük uzmanı Zhang Hongzhang olacak.

DÖRT LABORATUVAR FARESİ DE UZAY YOLUNDA

Görevde ayrıca iki dişi ve iki erkek olmak üzere dört laboratuvar faresi de yer alacak. Bu, Çin’in yörüngede kemirgenler üzerinde yapacağı ilk bilimsel deney olacak

Komutan Zhang Lu, “Görevimizi eksiksiz başarıyla tamamlayarak anavatanımıza ve halkımıza rapor vereceğimizden eminiz” dedi.

ABD VE RUSYA'NIN ARDINDAN ÇİN GELİYOR

Çin, ABD ve Rusya’dan sonra insanlı uzay uçuşu gerçekleştiren üçüncü ülke konumunda.

Tiangong istasyonu, Pekin’in “uzay rüyası” vizyonunun merkezinde yer alıyor. Ülke ayrıca Mars ve Ay’a insansız keşif araçları indirdi.

ÇİN'İN HEDEFİNDE DE AY VAR

Devlet Başkanı Şi Cinping’in liderliğinde Çin, 2030 yılına kadar Ay’a insanlı bir görev göndermeyi ve Ay yüzeyinde bir üs kurmayı hedefliyor.

CMSA, bu hedef doğrultusunda Lanyue adlı ay iniş aracı ve Mengzhou adlı insanlı uzay gemisi üzerinde “kritik testlerin” sürdüğünü açıkladı.