Çin, Google soruşturmasını sonlandırdı

Financial Times'ın haberine göre, Çin, TikTok ve Nvidia gibi teknoloji devleri konusunda Pekin ve Washington arasındaki ticaret görüşmelerinin kızışmasıyla birlikte Google'a yönelik antitröst soruşturmasını durduruyor.



Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'nin soruşturmayı sonlandırmaya karar vererek resmi bir kapanış sinyali verdiği bildiriliyor. Bu karar, iki ülke arasındaki artan gerginliğin ortasında geliyor ve hassas ticaret görüşmeleri sırasında Çin'in düzenleyici duruşunda stratejik bir değişikliği yansıtıyor olabilir.