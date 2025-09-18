Çin, Google soruşturmasını sonlandırdı

Çin, ABD ticaret görüşmeleri sırasında Google'a yönelik antitröst soruşturmasını geri çekti.

Financial Times'ın haberine göre, , TikTok ve Nvidia gibi devleri konusunda Pekin ve Washington arasındaki ticaret görüşmelerinin kızışmasıyla birlikte 'a yönelik antitröst soruşturmasını durduruyor.

Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'nin soruşturmayı sonlandırmaya karar vererek resmi bir kapanış sinyali verdiği bildiriliyor. Bu karar, iki ülke arasındaki artan gerginliğin ortasında geliyor ve hassas ticaret görüşmeleri sırasında Çin'in düzenleyici duruşunda stratejik bir değişikliği yansıtıyor olabilir.

