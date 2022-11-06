Çin, kritik iki roket ateşleme sistemini test etti

Global Times'ın haberine göre, Çin Uzay ve Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Kurumu (CASC), 500 tona kadar itiş gücüne sahip sıvı yakıtlı roket motoru ile 80 tona kadar itiş gücüne sahip, yeniden kullanılabilir özellikteki sıvı yakıtlı roket motorunun ateşleme testlerini yaptı.



Dün yapılan testlerden ilkinde 500 tona kadar itiş gücüne sahip sıvı oksijen ve kerosen yakıtlı motorun ilk ateşleme testi yapıldı.



Çin'de halen ağır taşıyıcı roketlerde 120 tona kadar itiş gücü olan ateşleme sistemleri kullanılıyor. İtiş gücündeki kayda değer gelişme, Çin'in Ay ve Mars gibi uzak mesafeli görevlerde ağır yüklerin taşınmasına imkan sağlayarak daha ileri keşif çalışmalarının önünü açabilir.



İLK KEZ DENENDİ

İkinci testte ise 80 tona kadar itiş gücüne sahip sıvı oksijen ve metan yakıtlı motorun ateşleme sistemi ilk kez denendi.

Yeniden kullanılabilir özellikteki roket motorunun testinin, Çin'in bu türden fırlatma araçlarını geliştirmesi açısından önemli olduğu ifade ediliyor.



Çin, uzay seferlerinde kullandığı fırlatma araç ve donanımlarını yıllar içinde aşamalı şekilde geliştirdi.



Ana fırlatıcı işlevi gören Long March (Uzun Yürüyüş) roketleri hem ağır yükleri hem de daha hafif unsurları uzaya taşımakta kullanılıyor.



İlk kez ülkenin ilk yerli uydusu Donfanghong 1'i 1970'de uzaya fırlatan Long March 1 roketinden bu yana aynı adı taşıyan roket ailesinden 18 nesil üretildi. Halen Long March 2C'den Long March 11'e kadar aşamalı roketler, farklı fırlatış görevlerini yerine getiriyor.