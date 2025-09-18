Çin, Nvidia’ya neden kapıları kapattı?

Pekin yönetimi, daha önce ulusal güvenlik incelemesi gerekçesiyle yasakladığı H20 grafik işlemcilerinin ardından, şimdi de Çin’e özel geliştirilen RTX Pro 6000D modelinin satışını durdurdu. Böylece Nvidia, Çin pazarına ürün satamaz hale geldi.



Karar, Çinli düzenleyicilerin Nvidia’yı rekabet yasalarını ihlal etmekle suçladığı bir soruşturmanın hemen ardından geldi. Financial Times’ın haberine göre, Çinli yetkililer yerli üreticilerin performans açısından Nvidia’nın Çin’e özel çiplerine eriştiğini değerlendiriyor.



ÇİN'İN YERLİ ÇİP ATAĞI

Uzmanlara göre bu adımlar, Çin’in artık kendi yapay zeka çiplerine daha fazla güvenmeye başladığını gösteriyor. Huawei, geçtiğimiz günlerde kendi geliştirdiği Ascend çipleriyle dünyanın en güçlü yapay zeka altyapısını kurduğunu duyurdu. Alibaba, Baidu ve DeepSeek gibi büyük teknoloji şirketleri de kendi çiplerini kullanmaya yöneliyor.



Ancak analistler, Çin’in Nvidia’ya tam bağımlılıktan kısa vadede kurtulamayacağına dikkat çekiyor. Yerli çiplerin performans ve üretim kapasitesi hâlâ sınırlı. Buna rağmen Pekin, gelecek yıl AI çip üretimini üç katına çıkarmayı hedefliyor.

"TİCARET PAZARLIKLARINDA KOZ OLARAK KULLANILIYOR"

Bazı uzmanlar, Çin’in Nvidia’ya yönelik bu sert hamlelerinin yalnızca teknoloji bağımsızlığı ile ilgili olmadığını, aynı zamanda ABD ile yürütülen ticaret pazarlıklarında bir koz olarak kullanıldığını savunuyor.



Joe Biden yönetimi, Çin’in en gelişmiş Amerikan çiplerine erişimini kısıtlamak için ihracat kontrollerini sıkılaştırmıştı. Ancak son dönemde bu kısıtlamaların gevşetilebileceği sinyalleri veriliyor. Pekin’in H20 ve RTX Pro’yu reddetmesi, daha ileri teknolojiye sahip Nvidia çiplerine erişim için pazarlık stratejisi olarak görülüyor.