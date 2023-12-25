Çin, oyun kısıtlamasından hızlı döndü



Çin, oyun sektörüne getirilen kısıtlamalardan geri adım attı. Oyunlarda zaman ve para harcanmasına kısıtlayan karar, dev oyun şirketlerinin 80 milyar dolarlık kaybına yol açtı.



Çinli yetkililer, geçen hafta çevrimiçi oyun içerikleri ve alışverişlerinin düzenlenmesine yönelik taslak kuralları duyurmuştu.



Bu kararın ardından oyun şirketlerinde kayıplar hızlandı. Çin'in en büyük çevrim içi oyun yayıncılarından Tencent'in hisseleri 16, NetEase'in hisseleri yüzde 28 değer kaybetti. Popüler olan sosyal medya hizmeti Bilibili'nin hisseleri ise yüzde 14 düştü.

105 OYUNA ONAY



Piyasaların sert tepkisi ise Çin Ulusal Basın ve Yayın İdaresi'nin (NPPA) geri adım atmasına neden oldu. Kurum, piyasaların yatışması için sektörü ciddi şekilde inceleyeceğini ve taslak kuralları iyileştireceğini duyurdu.

Düzenleyici kurum, 105 yeni çevrimiçi oyunu onayladığını da bildirdi. Karar, oyun sektörüne yönelik tavrın yumuşayacağı şeklinde yorumlandı.



Çin, 2021 yılında yapılan düzenlemeyle 18 yaşından küçüklerin çevrim içi oyun oynama süreleri sınırlandırılmıştı.



