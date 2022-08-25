Çin, "Pekin 3-B" yer gözlem uydusunu fırlattı

Şinhua ajansının haberine göre, uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle, Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.



Uydunun, planlanan yörünge konumuna ulaştığı bildirildi.



Fırlatış, Long March roketleriyle yapılan 434'üncü başarılı taşıma görevi oldu.



Uydunun, arazi yönetimi, tarım kaynaklarının ve çevrenin takibi ve kent planlamasına yönelik uzaktan algılama hizmetleri sağlaması amaçlanıyor.



Uydunun ilk versiyonu "Pekin 3-A" 11 Haziran 2021'de uzaya gönderilmişti. Yer gözlem uydularının en gelişmişlerinden biri olan uydunun, 500 kilometre yüksekten piksel başına 50 santimetre çözünürlükte fotoğraflar çekebildiği, ABD'nin San Francisco şehrinin tümünü 42 saniyede tarayarak fotoğrafladığı ileri sürülmüştü.

ÖNCEKİ GÜN DE UYDU FIRLATMIŞTI

Çin, Pekin 3-B uydusundan bir gün önce de Çuangşin-16'yı uzaya yollamıştı.

Çin Bilimler Akademisi tarafından geliştirilen Çuangşin-16 uydusu, bilimsel deneyler ve yeni teknolojilerin test edilmesi için kullanılacak.



Fırlatış, Çin'in geliştirdiği hızlı tepkimeli yörünge roketi Kuaicou-1A ile gerçekleştirilen 16'ncı başarılı taşıma görevi oldu.