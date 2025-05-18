Çin rekabeti uzaya taşıdı: İlk süper bilgisayar inşa ediliyor

Çin Havacılık, Uzay Bilim ve Teknoloji Şirketi'ne göre, uzaydaki dev bilgisayar ağı için uydu fırlatılmaya başlandı.



Uzay, Çin ve ABD arasındaki rekabet için giderek artan bir sınır demek. Uzaya bir bilgisayar ağı yerleştirmek veri işleme için Dünya'ya olan bağlantılara bağımlı bırakıyor.



Çin'in planladığı uydu takımyıldızı, ağın bu tür kısıtlamalardan bağımsız olarak çalışmasına olanak tanıyacak.



Dünya tabanlı bilgi işlemin gerektirdiği maliyetli soğutma sistemlerine olan ihtiyacı ortadan kaldıracak ve yere bağlı olma risklerinden kurtaracak. Uydular ayrıca çatışma durumunda potansiyel askeri avantajlar sağlayacaktır.

ÇİN VE ABD YARIŞI YOĞUNLAŞTI



Yeni ağın yapay zeka kapasitesi, Çin ile ABD arasındaki yapay zeka yarışının yoğunlaştığını ortaya koyuyor.



Çin'in kuzeyindeki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden 14 Mayıs tarihinde Uzun Yürüyüş 2D roketiyle 12 uydunun fırlatıldığı bildirildi.



Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın resmi gazetesi olan Çince ST gazetesinin haberine göre, tek bir bilgisayar ağı üzerinden lazerle birbirine bağlanacak 2 bin 800 uydunun bulunması planlanıyor.



Şirkete göre uydu sayısı, Elon Musk'ın SpaceX'inin Starlink iletişim ağıyla karşılaştırıldığında hala küçük.



SpaceX , dünyanın en büyük uydu takımyıldızı ve Şubat ayı sonuna kadar yörüngede 6 bin 750'den fazla uyduya sahipti. Fırlatmalar devam ediyor ve sonunda 30 binden fazla uyduya ulaşabilir.

