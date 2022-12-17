Çin, "Şiyan-21" uydusunu fırlattı

Çin, uydu teknolojisi testleri ve detaylı yer gözlemleri için tasarladığı "Şiyan" sınıfı yeni yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi.

Çin, "Şiyan-21" uydusunu fırlattı

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Xinhua ajansının haberine göre "Şiyan-21" uydusu, Long March-11 roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 456'ncı başarılı taşıma görevi oldu.

Adı Çince "deney" anlamına gelen uydunun, çevresinin gözlenmesine yönelik yörünge teknolojilerinin test edilmesinde kullanılacağı bildirildi.

İlk kez 2004'te uzaya fırlatılan Şiyan uydularından 25'i halen yörüngede aktif halde bulunuyor.

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