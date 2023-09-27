Çin uzaktan algılama özellikli Yaogan-33 uydusunu fırlattı

Uzaktan algılama özelliğine sahip optik uydu, bilimsel deneyler, toprak kaynaklarının takibi, hasat tahmini ve afet önleme ile koruma çalışmalarına destek için kullanılacak.



Çin, "Yaogan-33 01" uydusunu 27 Aralık 2020'de, "Yaogan-33 02" uydusunu 2 Eylül 2022'de, Yaogan-33 03" uydusunu ise 7 Eylül'de yörüngeye yollamıştı.



"Yaogan", Çince'de "uzaktan algılama" anlamına geliyor. Bazı Batılı kaynaklar, Yaogan sınıfı uyduların askeri istihbarat amaçlı olduğunu, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun uzay, siber ve elektronik harpten sorumlu Stratejik Destek Gücü tarafından kontrol edildiğini öne sürüyor.

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