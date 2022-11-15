Çin uzaktan algılama özellikli 'Yaogan-34' uydularını fırlattı

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Yaogan-34" tipi üç uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 4C roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden uzaya fırlatıldı.



Fırlatışın ardından uydular, planlanan yörünge konumuna yerleşti.



Uydular; toprak kaynakları ve hasat takibi, şehir planlama ve afet önleme çalışmalarında kullanılacak.



Fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 450'nci başarılı taşıma görevi oldu.



Yaogan-34 uydularının ilk grubu 30 Nisan 2021'de, ikinci grubu ise 17 Mart'ta fırlatılmıştı.