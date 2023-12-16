Çin, uzaktan algılama özellikli Yaogan-41 uydusunu fırlattı

Çin, uzaktan algılama özellikli Yaogan sınıfı yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi.

Çin, uzaktan algılama özellikli Yaogan-41 uydusunu fırlattı
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haber ajansı Xinhua'nın haberine göre "Yaogan-41" uydusu, dün gece "Long March-5 Y6" roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 502'nci taşıma görevi oldu.

Çin, uzaktan algılama özellikli Yaogan-41 uydusunu fırlattı - 1

Uzaktan algılama özelliğine sahip optik uydunun, kadastro, hasat takibi, çevre yönetimi, meteorolojik uyarı ve tahmin ile afet önleme ve giderme çalışmaları için kullanılacağı kaydedildi.

"Yaogan", Çincede "uzaktan algılama" anlamına geliyor. Bazı Batılı kaynaklar, Yaogan sınıfı uyduların askeri istihbarat amaçlı olduğunu, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun uzay, siber ve elektronik harpten sorumlu Stratejik Destek Gücü tarafından kontrol edildiğini öne sürüyor.

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