Çin Uzay İstasyonu'nun yeni deney örnekleri Dünya'ya ulaştı

Çin Uzay İstasyonu’nun yedinci grup uzay bilimi deney numunelerinin Shenzhou-18 uzay aracıyla Dünya’ya ulaştırıldığı açıklandı.

Bunlar arasında 28 bilimsel deneyin yapılması için 55 çeşidiyle 34,6 kilogram ağırlığındaki numune bulunuyor.



Yaşam bilimi deneyiyle ilgili numunelerin temel durumu kontrol edildikten sonra bu sabah Pekin’deki Çin Bilimler Akademisi’ne (CAS) bağlı Uzay Kullanımı Mühendislik ve Teknoloji Merkezi’ndeki bilim insanlarına teslim edildi.



Shenzhou-18 uzay aracıyla inen yaşam numuneleri arasında amino asitler ve oligopeptitler dahil olmak üzere 24 çeşit yaşam türünün yer aldığı öğrenildi.