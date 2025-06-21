Çin, uzaya iletişim uydusu fırlattı

Çin, yeni iletişim uydusu "ChinaSat-9C"yi fırlattı.

Xinhua ajansının haberine göre, uydu, "Long March-3B" roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.



Uydunun, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.



Fırlatış, "Long March" roketleriyle icra edilen 582'nci başarılı taşıma görevi oldu.



Çince "Congşing" olarak adlandırılan ChinaSat uyduları, yüksek kalite ses, veri, radyo ve televizyon sinyali iletim hizmetleri sağlıyor.

