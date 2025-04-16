Çin, uzayda yeni bir dönem başlatıyor: Dünya-Ay bölgesinde takımyıldızı kurdu

Çin, uzayın Dünya-Ay bölgesinde Uzak Retrograd Yörünge’ye (DRO) dayalı dünyanın ilk üç uydu takımyıldızını kurdu.



Çin Bilimler Akademisi tarafından dün yapılan açıklamada, DRO'da konuşlandırılan üç uydu arasında milyon kilometre uzaklıkta ölçüm ve iletişim bağlantılarının kurulduğu bilgisi paylaşıldı.Akademiye bağlı Uzay Kullanımı Teknolojisi ve Mühendisliği Merkezi’nden araştırmacı Wang Wenbin, DRO’nun son derece istikrarlı bir yörünge sunduğunu ve bir uzay aracının bu yörüngeye girmek ve orada kalmak için çok az yakıta ihtiyaç duyduğunu belirtti.



Wang, DRO’nun uzun vadeli istikrarından yararlanan bilim insanlarının kuantum mekaniği ve atom fiziği gibi alanlarda temel bilimsel araştırmalar yapabileceklerini kaydetti.