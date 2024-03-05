Çin ve Rusya'dan ortak uzay anlaşması

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuriy Borisov, Rusya ile Çin'in ortak uzay anlaşması hakkında konuştu. Borisov 2033-2035 yıllarında Ay'a nükleer güç ünitesi yerleştirmeyi planladıklarını söyledi.

Çin ve Rusya'dan ortak uzay anlaşması

Federal Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuriy Borisov, Moskova'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ile Ay'a yönelik ortak çalışmalar için anlaşma imzaladıklarını söyledi.

Çin ile Ay'daki çalışmalarla ilgili önemli bir projenin geliştirildiğini anlatan Borisov, "2033-2035 yıllarında Çinli meslektaşlarımızla birlikte Ay yüzeyine bir nükleer enerji ünitesinin ulaştırılması ve kurulmasına yönelik bir projeyi değerlendiriyoruz." dedi.

Borisov, söz konusu ünitenin robot teknolojileri kullanılarak yapılması gerekeceğini sözlerine ekledi.

Roscosmos ile Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) arasında, Ay'da araştırmalar yapmak üzere ortak bir istasyon kurulması konusunda 2021'de mutabakat zaptı imzalanmıştı.

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